Défense : les inquiétudes et les recommendations du sénateur Cédric Perrin

Budget de défense : les priorités du sénateur Cédric Perrin

La commission des affaires étrangères, des forces armées et de la défense du Sénat vient d’adopter ce rapport critique, ce qui présage d’échanges nourris lors de la discussion de la loi de programmation militaire, d’ici l’été. On n’aura le détail capacitaire de la prochaine loi de programmation militaire que d’ici la mi-mars, mais d’ores et déjà, Cédric Perrin liste, pour Air & Cosmos, des priorités à défendre dans le futur texte, doté de 413 Md€. Le format insuffisant de l’aviation de chasse l’inquiète, mais encore plus, le nombre limité de radars AESA sur les Rafale. « La dissuasion en demande la majorité, ce qui en laisse peu pour les autres missions de l’Armée de l’Air et de l’Espace » assure-t-il.

Accélérer sur le Red Air avec une offre basée à Luxeuil

Comme pour faire écho aux députées qui défendaient le même jour que lui un rapport sur la préparation opérationnelle, Cédric Perrin demande aussi à l’Armée de l’Air et de l'Espace d’accélérer sur le Red Air (prestation d’entraînement au combat aérien fournie par le secteur privé). « Il reste des freins à lever. Certaines offres sont intéressantes, si on ne les déclenche pas rapidement, on va les perdre, et il ne restera plus que les Américains » affirme-t-il, en privilégiant pour sa part une offre basée à Luxeuil. « Si on veut économiser des heures de Rafale et former nos pilotes, il faudra passer au red air. La solution privée basée à Luxeuil permettra de faire le joint sur la base entre la fin des Mirage 2000-5 (vers 2027-2028) et l’arrivée des Rafale (anticipée vers le début de la prochaine décennie, sans plus de précisions à ce stade) ».

Lance-roquettes : accélérer achats sur étagères

Le sénateur veut également accélérer sur le remplacement des lance-roquettes unitaires du 1er régiment d’artillerie installé dans son département. « Il n’en reste plus que huit opérationnels, après les deux données à l’Ukraine et il faut engager rapidement la commande de leurs successeurs. Cédric Perrin estime qu’ « on ne pourra pas échapper à un achat sur étagère, soit le Himars américain qui porte à 200 km, soit le K239 sud-coréen. Mais les importantes commandes passées par les Etats-Unis et la Pologne font qu’à force de tergiverser, nous serons en fin de peloton pour être livrés ». L’élu ne considérant pas l’Euro-PULS poussé par l’Allemand KMW et l’Israélien Elibt Systems.

Accélérer aussi les achats de munitions téléopérées

L’élu belfortain demande aussi « d’essayer d’accélérer les achats de munitions téléopérées », dont la LPM pourrait financer 1800 exemplaires, cible de la LPM selon le rapport parlementaire (le ministre des armées Sébastien Lecornu avait évoqué lui "plusieurs milliers"). « On a pris du retard car on s’interdisait de réfléchir à des munitions rôdeuses. Larinae et Colibri sont intéressants dans la façon dont leurs spécifications ont été rédigées ». Les démonstrations en vol de ce qui ne sont encore que des appels à projets de l’Agence d’innovation de la défense doivent intervenir cette année.

Inquiétudes sur le système de lutte antidrones Parade

Il redit à nouveau sa confiance à Airbus Helicopters sur le système de drone aéromaritime (SDAM), après avoir déjà sonné le tocsin il y a plusieurs mois, alors que le programme semblait menacé. « Il serait dommage d’aller chercher Schiebel (le fabricant du Camcopter déjà en service dans la marine) à la place d’un drone que nous avions développé nous-mêmes". Enfin, Cédric Perrin livre, sans plus de détails, ses « inquiétudes » sur les performances et le calendrier du système de lutte antidrones Parade dont les premières opérations réelles (en France en tout cas) sont attendues dans quelques mois, lors de la coupe du monde de rugby. Il s’était déjà montré très critique sur son prédécesseur, le moyen interarmées de lutte antidrone (MILAD).