Défense : les contributions de DGA Techniques Navales à l’aéromaritime

Essais de bouées sonores pour qualification sur ATL2

Lors de ses vœux 2023, l’ingénieur en chef Nicolas Drogi, directeur de DGA Techniques Navales à Toulon, a listé une bonne partie des contributions au développement des programmes et au soutien aux forces l’an dernier et une bonne partie du programme 2023. Le site d’essais de Saint-Mandrier a conduit une première campagne de largage de bouées sonores Sonoflash de Thales les 9 et 10 mai, première étape en vue de la qualification prévue fin 2024 sur ATL-2 rénové et sur Caïman Marine. Plusieurs autres campagnes sont encore prévues, notamment cette année : ce programme doit permettre à la Marine de disposer d’une filière d’approvisionnement souveraine.

Futur missile antinavire : travaux sur les algorithmes

Sur ATL-2, DGA TN a été aussi impliqué sur de nouvelles capacités pour les communications haute fréquence de l’appareil. En matière de liaisons de données, le centre a participé au déploiement outremer de la liaison 22 (L22), qui va remplacer la L11 obsolescente, sur les navires de la Marine, mais aussi, progressivement, certains types d’aéronefs : avion-radar embarqué E-2C Hawkeye (dès cette année), hélicoptère Panther et sans doute ATL-2 rénové. DGA-TN a mené les premiers travaux sur les algorithmes de l’autodirecteur du futur missile antinavire qui succèdera à l’Exocet, dans le cadre du programme de technologies de défense (PTD) Gorgone. Pour le futur porte-avions de nouvelle génération (PANG) : des essais de navigation ont été menés sur le lac de Castillon, avec la maquette fournie par DGA Techniques Hydrodynamiques. Ces essais se poursuivront d’ailleurs en 2023. Le centre a aussi contribué à une étude d’intégration des catapultes électromagnétiques qui seront fournies par General Atomics.

Drone aéromaritime SDAM d'Airbus

DGA-TN a également été impliqué avec DGA EV dans la campagne de vols du démonstrateur du système de drone aéromaritime (SDAM) d’Airbus Helicopters, en décembre, qui s’est tenue sur l’île du Levant, à proximité de Toulon. Campagne réussie explique DGA TN, qui était l’étape incontournable pour permettre les essais qui doivent se tenir cette année sur une frégate multimissions. DGA TN va participer à l’exercice interarmées Orion en février avec de nouvelles solutions fournies par l’industrie. Ces expérimentations concerneront notamment les domaines amphibie et numérique. En juin, il organisera son évènement annuel dans l’innovation, I-Naval. Signe de sa place dans la maîtrise des fonds marins, une réunion inter-services sur ce sujet s’est tenue chez DGA TN début janvier, pour examiner les menaces et solutions à long terme.