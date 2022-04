Défense : les armées sont-elles en surchauffe ?

Guerre en Ukraine : la France dispose de la réactivité que d'autres pays n'ont pas



« Nous avons engagé rapidement des moyens importants dès le départ car nous avons des procédures de réactivité et des moyens réservés que ne possèdent pas toutes les nations européennes », détaille le général Louis Pena, commandant en second la défense aérienne et les opérations aériennes (CDAOA). Maintenant que ces armées moins réactives ont eu le temps de se projeter, la France peut réduire sa contribution, même si elle reste soutenue.

L’Armée de l’Air et de l'Espace dispose des modules Rapace permettant à tout moment de bénéficier de chasseurs prêts à l’emploi sur un large spectre de missions. C’est le principe de la dissuasion nucléaire adaptée aux opérations conventionnelles qui permet, en France, d’avoir cette réactivité. L’aviation navale a elle aussi beaucoup fourni avec les Rafale Marine du groupe aérien embarqué.

ATL2, AWACS, avions ISR aussi mobilisés

Les ATL2 de la Marine, longtemps convalescents, sont à la fête pour capter et traquer les déploiements de sous-marins russes, protéger les forces navales et les déploiements de sous-marins nucléaires lanceurs d’engins. Les avions de soutien opérationnel, tankers, AWACS, aéronefs de renseignement ont aussi un tempo soutenu dans l’armée de l’air et de l’espace. Depuis plusieurs semaines, le Gabriel réalise des vols quotidiens aux frontières de l’Ukraine et il a été rejoint par un avion léger de surveillance et de renseignement. A ce stade, même s’ils ont été étudiés par le CPCO, l’Armée de l’Air et de l'Espace et la Marine, de nouveaux déploiements ne sont pas envisagés à très court terme, au-delà de l’actuel (4 Mirage 2000-5 en Estonie, vols de renseignement quotidiens, patrouille OTAN en Pologne).

Déploiement de chasseurs en Roumanie

Néanmoins, commander c’est aussi prévoir, aussi le CEMA a-t-il fait plancher ses troupes sur des scénarios très divers. Déploiement de chasseurs à Constanza (Roumanie), mise à terre des Rafale Marine pour utiliser leur masse opérationnelle (la Marine possède 41 Rafale, soit quasiment la moitié du total de l'AAE), ou encore densifier le dispositif de renseignement à l’Est avec de nouveaux moyens. A ce stade, les unités opérationnelles refont leurs forces, s’entraînent sur des scénarios de haute intensité. Et préparent l’après-Barkhane, qui mobilisera nécessairement moins de moyens aériens, dont une partie trouvera preneur en Europe de l’Est.