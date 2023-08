Défense : les ambitions des Forces Spéciales Air

Forces spéciales Air : un millier d'opérateurs et une dizaine d'aéronefs

Avec un millier d'opérateurs et une dizaine d'aéronefs (Caracal, C130H, Twin Otter, Atlas), les Forces Spéciales Air (FS Air) sont un acteur incontournable des forces spéciales, qui comptent 4 500 hommes et femmes. Elles peuvent mêler leurs effets aux deux autres composantes, terre et marine, ce qui est le cas de fi‡gure le plus répandu, mais aussi opérer en solo, comme ce fut le cas pour l'évacuation des ressortissants de Kaboul en août 2021, qui mobilisa une grosse vingtaine de commandos du CPA 10, un Hercules de l'escadron de transport 3/61 Poitou, unité qui fournit aussi à l'époque un pilote d'Atlas.

L'Airbus A400M, précisément, est un des principaux sujets du moment pour les FS Air : le quadrimoteur d'Airbus monte en puissance et sera d'ailleurs présenté en vol au Sofins. «L'A400M est le vecteur de l'élongation, de la réactivité, on peut projeter un coup complet depuis la base aérienne 123 (où est basée la flotte Atlas française, ndlr). C'est une capacité importante pour l'Armée de l'Air et de l'Espace, elle donne aux opconers (contrôleur opérationnel, ndlr) un outil parfaitement taillé aux enjeux d'aujourd'hui, un monde qui va beaucoup plus vite, des crises qui se dévoilent parfois avec des faibles préavis : il nous faut cette capacité de réaction 3D que l'Armée de l'Air et de l'Espace peut offœrir", commente le général Christophe Aubé.

Pas d'Airbus A400M en propre

Et de poursuivre : "L'A400M est l'objet de toutes mes attentions, pour sa capacité d'emport, de charge offœerte à longue distance et son aptitude à mettre en oeuvre des chargements plus volumineux en volant plus vite et plus haut. Sa soute de nouvelle génération oœffre une alimentation électrique, de la régénération, du confort de transit. La capacité d'insertion d'une unité de forces spéciales va beaucoup compter sur l'aptitude du vecteur: l'A400M peut voler tout temps en suivi de terrain, faire de la navigation dégradée, de l'interfaçage de liaisons de données tactiques, autant d'atouts techniques que nous saurons mettre à profit dans une crise. En préparant un raid de FSAir, on travaille beaucoup sur ces aspects, le ravitaillement en vol, l'allonge, la surprise sur l'adversaire. Le fait de pouvoir imprimer un tempo dynamique nous permet de conserver l'initiative: le premier qui bouge a raison. Avec l'A400M, on peut raisonner à une échelle continentale, aller chercher des contournements, des pénétrations de façons différentes qui n'étaient pas possibles sur les vecteurs d'ancienne génération ».

À ce stade et vu le nombre encore limité d'avions en flotte (le 21e vient d'être livré mais une part de la flotte reste encore soumise à des programmes de rétrofits) et d'équipages formés au sein de l'escadron 3/61 Poitou, les FS„ Air ne disposent pas d'appareils en propre. Les demandes sont envoyées à la 61e escadre de transport qui gère les avions disponibles pour les trois utilisateurs, dont les deux autres escadrons conventionnels, 1/61 Touraine et 4/61 Béarn. Ce qui demande une connaissance fine des configurations, en fonction du type de missions qui seront conduites par chacun des trois, la flotte étant très loin d'être homogène. «„ J'aimerais bien en avoir un avec l'insigne du Poitou dessus », reconnaît le général Christophe Aubé, mais l'heure est plus à l'optimisation du potentiel technique. «„On rentabilise chaque mouvement, chaque heure de vol », assure-t-il aussi avec pour objectif d'augmenter le nombre d'équipages formés.

Capacité C3ISTAR sur les A400M

En lien avec la DGA, les FS „Air vont aussi, dans quelques mois, bénéficier d'une capacité C3ISTAR pour ses missions A400M. Cette dernière reprend l'architecture qu'elles avaient déjà mises au point sur Transall puis Hercules, en employant un châssis porteur d'une boule optronique MX20, installé à la porte parachutiste, avec une liaison satellite et des communications dédiées. L'escadron d'expérimentation et de solution technique (EEST) du centre d'expertise aérienne militaire (CEAM) de Mont-de-Marsan réalise actuellement une nouvelle interface entre le châssis qu'il a conçu il y a plus de dix ans et l'avion, afin de pouvoir utiliser l'équipement sur A400M.

Une extension du domaine de la liaison„ 16 est aussi engagée pour renforcer encore la capacité de PC volant et d'encore mieux échanger, avec des Rafale par exemple. L'A400M doit aussi cette année réaliser des campagnes d'essais de largage en mer de l'embarcation des commandos Marine (ECUME). Pour l'heure, seul le C-130H en est capable, au prix d'une préparation préalable de la charge (qui occupe quasiment toute la largeur de la soute), mais aussi une charge utile, d'une endurance et d'une vitesse de transit bien plus réduites.

«„Nous voudrions aussi que le ravitaillement en vol de Caracal par l'Atlas soit plus employé, on travaille à ce que cela le devienne », ajoute le commandant des FS „Air. À l'été 2023, l'Armée de l'Air et de l'Espace recevra deux premiers pods de ravitaillement dédiés à cette mission (sur un total final escompté de cinq équipements). «„On peut aussi mettre un Caracal dans l'avion, le remonter, et aller encore plus loin en ravitaillant les hélicoptères en vol. Nous avons une capacité de projection transocéanique, avec des idées précises de ce qu'on peut en faire, avec de l'ultra pénétration tactique ». Rappelons que les Caracal peuvent déjà être ravitaillés en vol par les deux KC-130J français de l'escadron Rhin-Rhein d'Evreux (qui n'appartient pas aux forces spéciales air). Un ravitaillement complet avec ses pods peut être réalisé en sept minutes, et réédité plusieurs fois, peut porter l'autonomie du Caracal jusqu'à douze heures de vol.

Une boule MX20 dans le nez du C-130

La soute de l'A400M pourrait aussi accueillir des drones, comme Airbus en a démontré la capacité en 2022. «Les remote carriers volant en essaims seront demain l'alpha et l'oméga de toute confrontation », analyse le général Aubé, avec la possibilité «de larguer en vol des objets qui vont accomplir des missions, en larguant d'autres objets. De la très haute altitude aux très basses couches, on voit le continuum de la conflictualité 3D dans lequel tous nos aéronefs doivent collaborer pour franchir les rideaux de défense et communiquer, avec des solutions en matière de combat tactique, comme les armes à énergie dirigée, quand leur technologie sera mûre ».

La capacité C3ISTAR est aussi au coeur du rétrofit des C-130H, avec l'implantation d'une boule MX-20 dans le nez de l'appareil, ainsi qu'une rénovation du système d'autoprotection, dont les lance-leurres doivent être intégrés dans la peau de l'avion, pour réduire la traînée. Un capteur optronique EVS (enhanced vision system) doit aussi augmenter la vision de l'équipage vers l'avant. Ce programme a pris plusieurs années de retard, le premier appareil pourrait être livré pour expérimentation avant l'été, avec une première capacité attendue d'ici la fin de l'année. «Nous n'avons pas encore reçu le premier C130 rénové, un avion qui évolue de belle manière: on l'attend avec impatience constate le général Aubé. Il s'agit d'une ­otte structurante pour nous, à plus d'un titre ».

Le retrofit des Caracal du 1/67 Pyrénées

Les huit appareils modifiés pour les besoins du Poitou et de l'unité volante de la DGSE, le GAM-56 Vaucluse, devront durer jusqu'en 2035. À ce stade, leur successeur ne fait l'objet que d'études, notamment chez Airbus, avec la possibilité de réutiliser, cette fois sur un bimoteur, les briques technologiques développées pour l'A400M, notamment les moteurs et l'avionique. Le troisième sujet d'importance concernait les Caracal de l'escadron d'hélicoptères 1/67 Pyrénées: leur retrofit à mi-vie devait être financé sur la prochaine loi de programmation militaire mais selon nos sources, ce chantier serait décalé à la suivante, pour des raisons budgétaires.

Un appareil neuf doit prochainement être livré à Cazaux pour compenser l'appareil qui avait été perdu au Sahel en 2014, lors d'un entraînement. Huit autres appareils, commandés en avril 2021 dans le plan de soutien à l'aéronautique, serviront à remplacer une partie des Puma de l'Armée de l'Air et de l'Espace, notamment à Djibouti. Un pré-positionnement qui pourrait aussi profiter aux FS Air. L'achat de Chinook, qui a été proposé par l'Armée de l'Air et de l'Espace, n'a, lui, pas résisté à la déjà très longue liste de matériels à acquérir par les armées et à la ferme volonté de la France de ne désormais plus réaliser des achats à l'étranger que dans des cas très exceptionnels.

Un cas de figure qui concerne les munitions rôdeuses, et possiblement le système de drone tactique léger des forces spéciales (SDTL-FS, aussi connu sous le sigle MAME) attendu en milieu de décennie. Mais pour le chef des FS Air, le dossier, bien que travaillé, n'est pas encore tranché. «Le CPA 30 porte ces sujets, on est dans la construction d'une capacité, d'un emploi opérationnel. Nous estimons qu'il faut un pilote dans l'avion, surtout au regard des contraintes techniques et aéronautiques, la navigabilité, l'intégration opérationnelle: qui de mieux que l'Armée de l'Air et de l'Espace pour porter un tel sujet ? On verra comment obtenir une capacité intermédiaire et construire un chemin à terme proposé par la BITD, pour aguerrir les personnels, élaborer des concepts. Un salon comme Sofins permet d'échanger sur tous ces aspects ».

Les fertilisations croisées de Sofins

Conçu en 2013 par le général Christophe Gomart, commandant les opérations spéciales et désormais piloté par le Cercle de l'Arbalète, le Sofins vient nourrir la réflexion capacitaire et permet d'identifier de nouvelles solutions techniques. «‚Le Sofins reste un rendez-vous majeur d'une BITD, des créateurs, des talents, des opérationnels", apprécie le général Aubé. "Nos FS‚ Air vont toujours trouver des solutions à des questions qu'on ne s'est pas encore posées‚ : dans cet incubateur technique, nous sommes en contact avec des entrepreneurs et des PME qui mettent leurs capacités techniques à la disposition des besoins des FS, chaque composante a des besoins précis, chacune dans un milieu exigeant. C'est cette émulation qu'il faut mettre en avant entre les trois milieux".

"Souvent, les trois milieux Terre-Air-Mer se recoupent sur un point commun, l'adversaire, et chacun va l'aborder avec un angle diff•érent. Leur complémentarité donne une vision stéréoscopique d'un objet opérationnel, qui peut être mieux appréhendé et mieux délimité. D'une conversation simple au coin d'un stand naissent des solutions qu'aucun n'avait envisagées‚»,ajoute-t-il. Le Sofins vient ainsi compléter la veille technologique menée en permanence par les opérateurs, an de conserver un voire plusieurs coups d'avance sur l'adversaire. «‚Les engins autonomes, les transmissions, l'armement, l'intelligence artificielle sont des domaines qui évoluent très vite. Les technologies d'aujourd'hui ne cessent de nous surprendre, à nous de ne pas nous faire surprendre par l'adversaire qui les utiliserait", prévient le général Christophe Aubé.

"On veut surfer en avant de la vague, à nous d'être leaders et précurseurs grâce au génie de nos entreprises et de nos unités. Les succès de l'un bénéficient aux autres, les innovations dans un domaine de milieu seront mises à profit pour le succès des opérations collectives‚ : l'aérien est à la croisée des domaines, on se réjouit des succès des autres. Les domaines de recoupement sont multiples‚: les véhicules des forces spéciales Terre comme les nôtres débarqueront de nos avions, les protocoles d'interfaçage doivent être élaborés ensemble et être compatibles ».

"En milieu contesté"

Le thème du Sofins 2023 («‚Les opérations spéciales en milieu contesté ») est parfaitement raccord avec les évolutions géopolitiques récentes, qui verront moins d'opérations et de présence en Afrique, dans la lutte contre le terrorisme, et des perspectives d'engagement encore plus dures, contre des adversaires aussi bien équipés que les Français. «‚On assiste à une bascule du monde, avec le retour des spectres de puissance. Il est évident que les drones, la cyber, les nouvelles conflictualités, des conflits hybrides requièrent toute notre attention, ce qui se passe à l'Est montre de façon très claire ce qu'est un champ de bataille hybride », jauge le général Aubé, qui évoque aussi un «‚mélange rugueux de high tech et de rusticité tactique, servi par des personnels engagés ».

Traditionnellement, le Sofins est aussi l'occasion d'une démonstration concentrée des capacités des forces spéciales (le jeudi)‚: les aviateurs aligneront un groupe action du CPA‚ 10, un Caracal du Pyrénées, un Twin Otter et un A400M mis en oeuvre par le Poitou et une patrouille de Rafale. Sur le stand du ministère des Armées sera présentée une valise d'entretien d'armement mobile et projetable, créée par un armurier de la base aérienne 105 d'Evreux, un projet soutenu par la BFSA pour le prix innovation du GCOS.