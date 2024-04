Défense : Le Royaume-Uni signe pour six Airbus H145 de plus

Six Airbus H145 de plus pour les Forces armées britanniques

Le ministère britanniques commande ferme six Airbus H145 de plus pour ses Forces armées. Les appareils, qui seront livrés en 2025, seront déployés à Chypre, principalement pour des missions d'intervention d'urgence, et à Brunei, pour soutenir l'entraînement des militaires britanniques à la guerre dans la jungle, remplaçant les Super Puma actuellement utilisés.

Déjà sept H145 et 29 H135 en flotte pour la formation des pilotes

La Defence Helicopter Flying School compte déjà sept H145 aux côtés de 29 H135 pour la formation des pilotes des Forces armées britanniques sur la base aérienne de Shawbury de la Royal Air Force. Après un premier lot de trois H145, le ministère britannique de la Défense avait commandé un deuxième lot de quatre exemplaires en janvier 2020.

Pas de nouvelles sur le H175M pour l'instant

Par contre, ce même ministère continue toujours à évaluer les options proposées par les constructeurs d'hélicoptères pour le remplacement des Puma HC2 et les trois Bell Griffin HAR2 de la Royal Air Force ainsi que les cinq Bell 212 et les six Dauphin II de l’Army Air Corps. Un contrat portant sur un total de 44 aéronefs. Au printemps 2023, Airbus Helicopters avait annoncé un partenariat avec Boeing dont la filiale britannique, Boeing Defence UK, aura à assurer la formation du personnel naviguant ainsi que celle des techniciens, si leH175M devait l'emporter. Depuis, plus rien sur le dossier.