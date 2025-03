Défense : le missile Akeron-LP a la vie dure

Le précédent du missile VL Mica

Ce n'est pas courant, sans être rare non plus, que les débouchés commerciaux d'un missile puissent être portés par l'export avant que le pays d'origine ne se décide à l'acheter. Le meilleur exemple dans la gamme de MBDA est le VL Mica, que la France n'a acquis qu'en 2024, plus de quinze ans après les premiers contrats exports. Le délai sera-t-il le même pour l'Akeron-LP, un programme sur lequel la France a soufflé le chaud et le froid, pour ne le destiner à ce jour qu'à l'Eurodrone ? Pas sûr, car le programme s'accélère, avec une série de tirs de développement qui vont peut-être contribuer à éclaircir le sort de l'Akeron-LP, géré par la DGA pour le compte de l'OCCAR, dans le cadre du programme MAST-F.

Essai du MBDA Akeron-LP sous hélicoptère Tigre

Après un premier tir d'essais début février depuis un bâti terrestre à DGA EM au Levant, c'est sous un hélicoptère Tigre de l'ALAT que devait -peut-être dès cette fin de semaine- être conduit à Biscarosse, à DGA EM, le deuxième tir de l'Akeron-LP, un signe qui atteste que la France a choisi de ne pas exclure définitivement ce nouveau missile de MBDA de sa liste capacitaire. Puisqu'elle est bien la seule à pouvoir placer des Akeron-LP sous ses Tigre en service.

Initialement développé dans le cadre du rétrofit à mi-vie du Tigre, l'engin (alors baptisé missile de haute trame) avait finalement été rayé de la liste des améliorations prévues, après le retrait de l'Allemagne du Tigre Mk3, et du manque d'intérêt de l'Espagne. La France ne se voyait pas forcément suivre seule, et les marchés potentiels déclarés n'étaient pas légion. Il avait été retenu pour l'Eurodrone en 2022.

Mais, l'évolution accélérée de l'environnement international -guerre en Ukraine et nouvelle posture de Trump- incite à ne pas sacrifier trop vite des capacités sur l'autel des économies faciles. D'autant plus que le développement pourrait finalement être bouclé assez rapidement, avec une qualification visée en 2026. Le nombre de tir d'essais restera réduit -peut-être moins d'une demi-douzaine- grâce à l'emploi de la simulation, et MBDA pourrait être en mesure de livrer des missiles opérationnels d'ici 2027-2028.

Une vraie alternative au Hellfire américain

Et d'autant plus qu'il offre une vraie alternative au Hellfire... produit aux Etats-Unis, alors que leur président multiplie les déclarations inquiétantes sur les pays qui n'ont pas l'heur de lui plaire. Plus récent, plus polyvalent et performant, l'Akeron-LP a donc clairement sa place à prendre. Le missile développé à partir du MMP s'avère effectivement plus polyvalent, avec l'ajout d'une capacité d'accrochage terminal par désignation laser semi-actif, en plus des voies TV et IR, et d'une capacité de désignation d'objectif par un tiers. Il a de surcroît une prédisposition au tir sur coordonnées, qui reste à ajouter.

La liaison de données est désormais radio, remplaçant la fibre optique du MMP, qui présentait trop de contraintes pour un tir aéroporté. Avec des ailettes et un moteur de croisière, le missile peut voler haut et bien plus loin, avec une endurance de 8 km pour un tir sol-sol, mais 10 km pour un tir depuis un hélicoptère, et jusqu'à 25 km pour un drone. Il est capable d'attaque en piqué, pour aller frapper par le haut, comme il l'a démontré sur le tir de février (sans cible néanmoins à détruire sur la Méditerranée...). Grâce à son pénétrateur, l'Akeron-LP aurait aussi des bonnes capacités anti-navires, la charge n'explosant qu'après avoir percé la coque.

Avec autant d'atouts, l'Akeron-LP a peut-être désormais un boulevard devant lui, qui permettrait aussi à MBDA de compléter sa gamme dans les munitions tactiques, avec un missile plus léger que le Brimstone. Avec une malédiction à briser, en France, sur les antichars à longue portée. Déjà, en 1998, la France avait décider de sacrifier le développement de l'AC3G-LP (et du Polyphème à fibre optique) dans le cadre de sa revue de programmes : à l'époque, il était surtout question de dividendes de la paix.