Défense : le drone Airbus SMDM en chasse dans le golfe de Guinée

Deux navires chinois ont été détectés alors que leur AIS n’émettait pas

La Marine vient d’utiliser pour la première fois en opérations le système de minidrone marine (SMDM), dans le golfe de Guinée, qui a déjà vu passer le S100 Camcopter à voilure tournante, déployé depuis les porte-hélicoptères amphibies. Le patrouilleur de haute mer Commandant Ducuing, dépourvu d'hélicoptère, fut le premier équipé avec le SMDM dès le printemps, ce qui lui a permis de participer, en septembre, à deux exercices au Portugal centrés sur l’emploi des drones, Repmus (organisé par la marine portugaise) et Dynamic Messenger (organisé par l'OTAN, avec aussi des drones de surface).

Son créneau opérationnel dans le golfe de Guinée est intervenu de début décembre à début janvier. Le SMDM a été notamment utilisé lors d’un créneau d’effort contre la pêche illégale, dans les eaux territoriales de Guinée-Konakry, avec l’accord de l’Etat concerné, qui avait déployé aussi deux patrouilleurs. Deux navires chinois ont été détectés alors que leur AIS n’émettait pas : après transfert de l’information aux autorités locales, un procès-verbal a été dressé à l’encontre de l’un deux qui n’avait pas de permis de pêche dans ces eaux.

Détecter des activités illicites dans une zone de champs pétrolifères

Dans le deuxième cas, le SMDM a été utilisé dans une zone de champs pétrolifères, dans les eaux camerounaises, à proximité de la frontière avec le Nigeria. L’objectif était de détecter des activités illicites, un patrouilleur camerounais avait d’ailleurs été déployé également, mais le vol n’a rien détecté d’anormal. Le SMDM offre 2h30 à 3 heures d’endurance, avec un rayon d’action qui peut osciller entre 10 et 25 nautiques selon le type de zone, afin d’assurer la meilleure déconfliction aérienne possible (fournie par le radar du patrouilleur), notamment avec les hélicoptères civils oeuvrant dans l’offshore. La permanence du SMDM dans la zone s’est poursuivie grâce au déploiement du PHM Premier maître L’Her, également équipé, en relève du Commandant Ducuing.

SMDM : reste encore le patrouilleur Commandant Blaison à équiper

Il ne reste plus qu’un seul PHM, le Commandant Blaison, qui n’a pas encore les installations nécessaires. Six systèmes (à deux drones chacun) sont gérés en pool par la force d’action navale en métropole, le septième navigue vers Nouméa à bord du nouveau patrouilleur outremer Auguste Bénébig, doté nativement du SMDM. Les chantiers d'équipement des frégates de surveillance vont eux commencer dans quelques semaines. Ils seront les premiers navires de taille aussi compacte (c’est déjà le cas sur les porte-hélicoptères amphibies de 20.000 tonnes) à voir cohabiter un hélicoptère embarqué et un drone à voilure fixe.