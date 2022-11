Défense : le cap avant la Loi de Programmation Militaire

Autour de 400 Md€ pour la prochaine LPM

A Toulon, le Président de la République a livré ses premières orientations de défense en dévoilant la revue nationale stratégique (RNS) préliminaire avant de figer le montant de la prochaine loi de programmation militaire (LPM), en fin d’année, autour de 400 Md€. La RNS consacre notamment la création d’une sixième fonction stratégique, l’influence, et Paris ambitionne d’être au premier rang mondial en matière de cyberdéfense en 2030. Le document insiste aussi sur la résilience de la nation et l’approche interministérielle, tout en réaffirmant le caractère central de la dissuasion nucléaire et la capacité à mener des opérations de haute intensité.

De nouveaux investissements pour le renseignement

Mais il ne dévoile rien de précis dans le domaine capacitaire par delà des généralités, comme l’importance de la dissuasion ou du renseignement, qui bénéficiera de nouveaux investissements, avec le recours « au potentiel de calcul quantique et l’intelligence artificielle ». L’Elysée indiquait aussi le 8 novembre vouloir notamment faire effort sur les munitions, les drones, les engins téléopérés. Le Président de la République a aussi annoncé la fin de l’opération Barkhane qui s’accompagne d’une remise à plat de la présence française en Afrique de l’ouest pour l’adapter aux besoins des alliés. La nouvelle formule devrait être connue d’ici six mois.

13 militaires des trois armées et des services décorés

Sujet d’un traditionnel bras de fer avec Bercy, la LPM devrait avoisiner les 400 milliards d’euros sur six ans, la discussion parlementaire devrait commencer en début d’année 2023 pour une adoption au plus tard à la fin du premier semestre. Le travail autour de la future LPM et de ses conséquences mobiliserait actuellement la moitié du temps quotidien du ministre des armées, Sébastien Lecornu. A bord du porte-hélicoptères Dixmude, le chef des armées a aussi décoré 13 militaires des trois armées et des services, dont six des forces spéciales (quatre du Commando Hubert, un de l’armée de l’air, un de l’armée de terre). Il a ensuite été hélitreuillé par un Caïman Marine à bord du sous-marin nucléaire d’attaque Suffren pour un peu plus d’une heure de plongée, avant de rallier la base du Commando Hubert, à Saint-Mandrier.