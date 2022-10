Défense : le battle lab Terre va expérimenter son premier drone armé

Un fusil d'assaut M416D emporté sous le drone

Depuis un an et demi, DGA Techniques Terrestres (DGA TT) planche à Bourges sur le premier drone armé destiné au Battle Lab de l’Armée de Terre. Il a été présenté en vol à Versailles-Satory le 5 octobre lors des répétitions de la présentation de capacités de l’Armée de Terre (PCAT) et devait faire l’objet d’une présentation aux officiels le 6 octobre. Pour l’instant, ce Matrice 600 de DJI ne tire que des balles plastiques, ce qui représente 60% du recul qui sera effectif avec de munitions réelles. Le fusil d’assaut M416D emporté sous le drone a été allégé au maximum : il ne comporte pas de crosse par exemple. Mais il dispose par contre d’un désignateur laser qui permet de déclencher les gilets d’entraînement portés par les militaires de l’armée de terre au centre d’entraînement en zone urbaine (CENZUB) de Sissonne (Marne) où l’appareil sera utilisé au final, pour sensibiliser les troupes à ce type de menaces, en 2023.

Premiers tirs à munitions réelles d'ici la fin 2022

Dans l’intervalle, le drone, encore propriété de la DGA, aura été transféré au BLT, qui devrait aussi réaliser les premiers tirs à munitions réelles « d’ici la fin de l’année ». Ce projet AVATAR (action pour vecteur aérien de tir d’armement robotisé), financé par l’Agence d’innovation de défense est un gagnant-gagnant pour tous les protagonistes, puisqu’il permet à DGA TT d’avancer dans l’intégration d’armements sur des drones (AVATAR a présenté un risque limité, puisque le porteur comme l’arme étaient parfaitement connus) tout en permettant au Battle Lab Terre d’avancer rapidement sur ce sujet, et de proposer un sujet supplémentaire à l’entraînement des forces, voire demain, aux plans d’équipements.

L'Armée de Terre vise les 3 000 drones aériens

L’Armée de Terre ambitionne d’opérer 3000 drones aériens dans tous les domaines, en 2023. A la PCAT, plusieurs microdrones sont utilisés pour la reconnaissance par le commandement du renseignement, par les forces spéciales Terre, et par la sécurité civile. AVATAR décolle à 15,5 kg dans la configuration présentée à la PCAT, pour une autonomie de 17 minutes. A ce stade, le passage à l’échelle n’est pas prévu, et d’autant plus que les progrès sur les plate-formes (notamment commerciales) sont relativement rapides. Au moins un projet de drone porteur d’armement (un pistolet 9 mm) avait déjà été travaillé en France ces derniers mois.