Défense : la chasse française connaîtra "un point bas en 2023" 

Cession des 24 Dassault Rafale à la Grèce et à la Croatie

C’est la conséquence de la cession des 24 Dassault Rafale à la Grèce et à la Croatie, et du retrait des Dassault Mirage 2000C en 2022 : la chasse va connaître « un point bas en 2023, très compliqué » et des « échéances difficiles en 2023 et 2024 », a prévenu le général Stéphane Mille, chef d’état-major de l’Air et de l’Espace (CEMAAE), face aux sénateurs, lors de son audition budgétaire. Plusieurs élus, notamment Cédric Perrin et Michèle Gréaume, l’ont interpellé sur ce sujet.

« Faute d'un nombre de Rafale suffisants, des pilotes sur Mirage 2000C n'ont pas pu basculer sur Rafale », a expliqué le général Mille, en affirmant néanmoins que cette situation « est gérable dans un temps court, compte tenu des progrès réalisés en matière de simulation. À Mont-de-Marsan, nous réalisons des expériences de simulation massive en réseaux ou encore d'insertion d'aspects simulés dans des missions réelles ».

13 avions de combat de Rafale livrés en 2023

13 avions de combat Rafale seront livrés en 2023 « mais l'objectif 2025 ne sera pas tenu en raison du prélèvement de 12 appareils en faveur de la Croatie, qui ne pourra pas être compensé avant la fin de la période », a rappelé Cédric Perrin, avec un parc de 117 appareils au lieu des 129 prévus. Le CEMAAE note néanmoins que le pourcentage d’appareils équipés en radars AESA devrait atteindre les 50% fin 2023, contre seulement 20% actuellement.

Globalement, les personnels navigants chasse connaîtront une baisse d’activité à 147 heures de vol en 2023, contre 162 en 2022 (la norme OTAN étant à 180 heures), a déploré la sénatrice Michelle Gréaume, une détérioration d’activité qu’on retrouve dans le transport, avec 189 heures pour les pilotes d’avion (contre 189) et 181 heures pour les pilotes d’hélicoptères (au lieu de 183).

Un stock de "munitions complexes juste suffisant"

Le CEMAAE a aussi annoncé (sans le détailler) un effort sur les munitions complexes « dont le stock est juste suffisant » alors que leur temps de fabrication peut excéder les deux ans. Il a aussi évoqué la commande de missiles Helffire pour les drones Reaper, et une probable augmentation du nombre de systèmes sol-air Mamba au delà des huit systèmes actuels (il faudra de toute façon prendre en compte le retrait du Crotale NG, en fin de vie).