Défense : l'exercice Manticore dans le matériel et l'immatériel

500 légionnaires largués par deux Airbus A400M

Manticore est une de briques qui doit mener, en février prochain, à l’exercice interarmées et interallié Orion, un des objectifs prioritaires du CEMA. Alors que la disponibilité des parcs de transport reste problématique, l’Armée de Terre et l’Armée de l’Air et de l’Espace ont néanmoins pu réaliser comme prévu la mise à terre des parachutistes sur la drop zone de Castres, les 16 et 17 septembre. Deux Airbus A400M de la 61e escadre ont largué 500 légionnaires de trois compagnies du 2e régiment étranger de parachutistes avec leurs appuis (du 17e régiment de génie parachutiste et du 35e régiment d’artillerie parachutiste), avec un petit décalage des derniers éléments du fait d’un fait violent qui soufflait et qui a occasionné sept blessés le 16.

Missiles MMP, Milan et Mistral aussi

Du fret a aussi été mis à terre : munitions de MMP et de Milan, mortiers de 120 mm, poste de tir Mistral, deux fardiers (des véhicules légers pouvant tracter une pièce de 120 mm ou porter une civière) et un bulldozer aérolargable TN2A, tous deux construits par la société française Unac. Pour la première fois à cette échelle, les effets dans les champs immatériels (ECIM) ont été employés dans la manœuvre, aussi bien par les forces adverses, qui ont utilisé des tracts hostiles, que par les forces amies avec notamment l’emploi de projecteurs soniques. Ils peuvent notamment diffuser des bruits amplifiés simulant des aéronefs, des détonations, etc. Des effets sur les réseaux ont aussi été probablement joués mais pas détaillés. Un faux Caesar (assez sommaire) de Nexter a aussi été mis en ligne.

Manticore privée de tirs d'artillerie

Force agile par essence, les parachutistes ont aussi travaillé la mobilité et la signature de leurs PC, qui profitent des apports de la numérisation, mais réfléchissent aussi au dégagement thermique et électromagnétique qu’ils génèrent : sans doute ce qui a coûté la vie à quelques généraux russes, en Ukraine. Mais, le facteur environnemental a fortement perturbé le réalisme de Manticore : les tirs de munitions à blanc sont interdits par arrêté préfectoral dans le camp de Causse à Castres. Le spectre de l’incendie de Canjuers, en juin, suite à des tirs, un samedi matin, a créé une obligation de prise en compte par les armées. Une séquence de Manticore était d’ailleurs prévue à Canjuers avec des Américains, avec notamment des tirs d’artillerie : elle a dû être remise. Faute de tirs, la direction d’animation de Manticore a dû s’adapter, et le 17 septembre, elle a ainsi créé un crash fictif de Caïman du 1er RHC, avec afflux de blessés, pour remettre du piment dans la journée de ses joueurs.