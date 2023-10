Défense : l'Europe teste sa force de réaction militaire aux crises

Premier test réel pour la future force de réaction rapide

La future force de réaction rapide de l'Union européenne, lancée en mars 2022, réalise son premier test militaire réel depuis le 16 octobre. Les exercices se dérouleront jusqu'au 22 octobre. Près de 2 800 militaires de 19 Etats membres de l'Union européenne participent à cette opération qui mobilise six navires dont le navire d’assaut amphibie espagnol «Juan Carlos I» ainsi que 25 aéronefs et des moyens spatiaux et cybernétiques.

Prise de contrôle d'un port depuis la mer

L'objectif de l'exercice, baptisé MILEX23, est la prise de contrôle d'un port depuis la mer avec une mission qui comporte plusieurs séquences : préparation de l’opération, un assaut amphibie, la sécurisation et le contrôle du port de débarquement, suivi de la mise en place de troupes terrestres pour assurer un environnement sûr et sécurisé. Du classique mais la priorité est surtout de faire travailler ensemble des militaires de 19 pays différents avec la meilleure efficacité possible.

Déployer jusqu'à 5 000 soldats

La force de réaction ou d'intervention rapide doit être capable de déployer jusqu'à 5 000 soldats en mobilisant de manière coordonnée les capacités des États membres nécessaires. Ce qui nécessite une formation et des exercices communs des personnels militaires des Etats membres de l'Union européenne pour tester et valider les concepts, les procédures et les tactiques. Avec à terme la pleine capacité opérationnelle de la capacité militaire de planification et de conduite (MPCC) d’ici 2025, qui devrait devenir la structure de commandement et de contrôle de l'Union européenne.