Défense : l'Embraer C-390 poursuit sa percée en Corée du Sud

Premier client en Asie pour l'Embraer C-390

Au terme de l'appel d'offres lancé pour doter sa Force aérienne d'un avion de transport tactique, l'Agence sud-coréenne pour les acquisitions de programmes d'armement a porté son choix sur le C-390, l'appareil conçu et développé par le constructeur brésilien Embraer. Le nombre d'appareils commandés n'est pas précisé pour l'instant mais Embraer indique le montant global du contrat sera inclus dans son carnet de commandes sur le quatrième trimestre 2023. Ce qui donnera alors des indications. A moins que le nombre de C-390 ne sorte d'ici là.

Production locale et atelier MRO

La commande s'accompagne des volets soutien et formation ainsi que d'un volet industriel. Des éléments du C-390 seront produits en Corée du Sud par des entreprises locales et un atelier MRO sera également implanté. Aucun calendrier n'est pour l'instant précisé pour les livraisons de l'appareil et les sociétés sud-coréennes concernées par la future sous-traitance ne sont pas citées.

Déjà une jolie percée en Europe

La Corée du Sud devient donc le sixième client export du C-390 qui a récemment enchaîné les ventes en Europe. Il y a quelques semaines, la République tchèque est devenue le cinquième client européen du C-390 (deux exemplaires), précédée par l'Autriche pour quatre exemplaires. Le premier à signer a été le Portugal (cinq exemplaires fermes plus une option), suivi par la Hongrie (deux exemplaires avec livraisons prévues en 2024), les Pays-Bas dont la commande pour cinq Embraer C-390 doit encore être complètement finalisée.