Défense : l'Ecole de l'Air et de l'Espace accueille la journée Cyb'Air

Cyb'Air Sud : 2e édition le 27 novembre prochain

Le 27 novembre prochain, l'Ecole de l'Air et de l'Espace accueillera sur la Base aérienne 701 de Salon-de-Provence la 2e édition de la journée Cyb'Air Sud dédiée à la cybersécurité et à la cyberdéfense. L'Ecole de l'Air et de l'Espace accueille mais c'est le Centre d'excellence cyberdéfense aérospatiale qui organise, en partenariat avec des entreprises telles qu’OCI Informatique et Digital, EXTIA et Formind.

Journée d'échanges

Cette journée sera une opportunité unique pour les professionnels de se rencontrer et échanger sur les nouvelles méthodes, les retours d’expérience et les techniques pour contrer des menaces toujours plus sophistiquées. Des experts de renom, notamment de l'ANSSI, de l'AAE, du Loria, ainsi que des responsables d’équipes de SOC, CERT et de réponse à incident, seront présents pour partager leurs savoir-faire.

Demandez le programme

L' événement proposera 16 conférences autour du thème crucial de la réponse aux incidents et de l’investigation numérique. Pour en savoir plus sur le programme : https://www.ecole-air-espace.fr/wp-content/uploads/2024/10/programme-cybairsud.pdf

Les inscriptions sont ouvertes sur le site de l’événement : https://www.ecole-air-espace.fr/journee-2024/