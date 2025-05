Défense : l'Assemblée nationale phosphore tous azimuts

Défense : sept nouvelles missions d'information créées en un jour

Alors que les rapporteurs de la mission flash sur les satellites (applications militaires et stratégies industrielles) viennent à peine de rendre leurs travaux, la Commission de la Défense nationale et des Forces armées de l'Assemblée nationale vient de créer en un seul jour pas moins de sept missions d’information, dont deux missions « flash », et en a nommé les rapporteurs :

Mission d’information flash relative à la mise en application de la loi de programmation militaire 2024-2030 , présidée par Jean-Michel Jacques (rapporteur de la LPM 2024-2030) avec pour rapporteurs Yannick Chenevard (EPR) et Sébastien Saint-Pasteur (Soc) ;

, présidée par Jean-Michel Jacques (rapporteur de la LPM 2024-2030) avec pour rapporteurs Yannick Chenevard (EPR) et Sébastien Saint-Pasteur (Soc) ; Mission d’information relative aux dépendances militaires de la France vis-à-vis de l’étranger , avec pour rapporteurs François Cormier-Bouligeon (EPR) et Aurélien Saintoul (LFI-NFP) ;

, avec pour rapporteurs François Cormier-Bouligeon (EPR) et Aurélien Saintoul (LFI-NFP) ; Mission d’information flash relative à l’arme du génie , avec pour rapporteures Anne-Laure Blin (DR) et Catherine Hervieu (EcoS) ;

, avec pour rapporteures Anne-Laure Blin (DR) et Catherine Hervieu (EcoS) ; Mission d’information relative à la guerre électronique , avec pour rapporteurs Didier Lemaire (Hor) et Thierry Tesson (RN) ;

, avec pour rapporteurs Didier Lemaire (Hor) et Thierry Tesson (RN) ; Mission d’information relative à la mobilité stratégique en Europe et dans les DROM avec pour rapporteurs Julien Limongi (RN) et Sabine Thillaye (Dem) ;

avec pour rapporteurs Julien Limongi (RN) et Sabine Thillaye (Dem) ; Mission d’information, conjointe avec la Commission des affaires étrangères, relative à l’articulation et à la compatibilité des défenses européennes et atlantiques , avec pour rapporteurs David Habib (LIOT) et un rapporteur ou une rapporteure issu(e) de la commission des affaires étrangères ;

, avec pour rapporteurs David Habib (LIOT) et un rapporteur ou une rapporteure issu(e) de la commission des affaires étrangères ; Mission d’information, conjointe avec la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, relative aux changements environnementaux et enjeux de défense , avec pour rapporteurs Sophie Errante (NI) et un rapporteur ou une rapporteure issu(e) de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

72 députés membres de la Commission de la Défense

La Commission de la Défense nationale et des Forces armées de l'Assemblée nationale compte pour membres 72 députés venus de tous les groupes parlementaires. Beaucoup, sinon tous, comptent dans leurs circonscriptions respectives soit des établissements militaires (bases aériennes, bases navales, casernes), soit des entreprises liées à l'industrie de défense, soit les deux à la fois.