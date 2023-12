Défense : l’architecture de la protection aérienne des JO 2024 prend forme

Un évènement hors normes mais des savoirs-faire éprouvés

Pas de surprise à attendre, l’Armée de l’Air et de l’Espace avance en terrain connu. Face au défi du gigantisme et de l’inédit, le responsable de la protection aérienne des Jeux Olympiques (JO) relativise : « c’est un challenge dans le sens où les JO représentent un évènement hors normes, mais pour lequel on va