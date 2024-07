Défense : L'Arabie saoudite alignera dix Airbus A330 MRTT en 2027

Airbus A330 MRTT : quatre de plus pour les Forces aériennes saoudiennes

L'Arabie saoudite vient de commander quatre Airbus A330 MRTT supplémentaires. Ce contrat fait suite à deux premières tranches passées en 2008 et 2009 et porte le total à dix exemplaires. Les travaux de conversion sur le septième exemplaire débuteront sur le site de Getafe d'Airbus au début de l'année 2026. Et les choses iront très vite puisque les quatre Airbus A330 MRTT doivent rejoindre les Forces aériennes saoudiennes en 2027 pour leurs missions de ravitaillement et de transport.

L'une des plus grosses flottes dans le monde

Avec 10 A330 MRTT en service en 2027, les Forces aériennes saoudiennes aligneront l'une des plus grosses flottes dans le monde, derrière le Royaume-Uni (14) et la France (12 au 30 juin 2024) mais devant l'Australie (sept), le parc partagé OTAN MMF non inclus. Suivent Singapour (six) et la Corée du Sud (quatre).

Un volet industriel désormais incontournable

Le nouveau contrat s'accompagne d'un volet formation et d'un volet services support (pièces détachées, MRO). Mais, à la différence des deux premiers, celui-ci intègre cette fois un volet transfert de savoir-faire et de technologies. Le plan Vision 2030 de diversification économique du nouveau prince est en effet passé par là et il inclut un volet développement d'une industrie de défense locale impulsée à la fois par la GAMI et la SAMI (cf. Air & Cosmos n° 2850). L'outil sera donc une joint-venture entre Airbus et la SAMI, dénommée la SAAMS.