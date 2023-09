Défense : drones Vector pour les Forces spéciales allemandes

14 systèmes de drones Vector pour l'Allemagne

Au terme d'un appel d'offres lancé en novembre 2022 par l'Office des achats de la Bundeswehr (BAAINBw), c'est le drone de reconnaissance Vector conçu et développé par la société Quantum Systems qui a été retenu pour équiper les forces spéciales allemandes. La commande porte sur la fourniture de 14 systèmes avec des livraisons qui débuteront durant le quatrième trimestre 2024.

Un drone "combat proven" en Ukraine

Il est que Vector a pour lui l'argument très fort du "combat proven" et du retour d'expérience puisque le drone de Quantum Systems est en service en Ukraine depuis l'été 2022 avec un premier lot de 33 systèmes. A suivi un deuxième lot de 105 drones en février 2023 avec un ajout de capacités leur permettant de fonctionner dans des scénarios de refus GNSS (Global Navigation Satellite System). Transportable par valise ou sac à dos, il peut donc être déployé facilement. Une seule personne est, par ailleurs, nécessaire à son fonctionnement, ceci grâce à un logiciel de mission nommé QBase 3D qui génère automatiquement des trajectoires de vol efficaces une fois les zones d'observation et les paramètres de mission définis. Adapté pour les missions de reconnaissances, il dispose de capteurs à cardan électro-optiques (EO) et infrarouges (IR) et offre la possibilité d’effectuer des missions de jour comme de nuit.

Autonomie et portée de transmissions accrues

Sur la base de cette expérience, Quantum Systems a continué à améliorer son drone Vector et notamment son autonomie et sa portée de transmissions. Vector est passé de 2 à 3 heures d'autonomie et sa portée jusqu'à 30 km avec l'aide d'antennes sectorielles. Des algorithmes de détection, d'identification et de suivi automatique prennent en charge l'évaluation des données et le traitement des images avant de transmettre les informations nécessaires aux unités sur le terrain. Grâce à ses caractéristiques, il peut effectuer des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR), réaliser de la cartographie de zone, de l'évaluation des dommages de combat tout autant que de l’aide à la conduite de tirs d’artillerie, de la recherche et du sauvetage (SAR).