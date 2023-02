Défense : de gros gains de productivité attendus sur les missiles Aster 30 et Mistral

Production de missiles Aster 30 : MBDA va devoir accélérer

Sans dévoiler l’état réel des stocks de munitions français, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a poursuivi le 22 février ses consultations avec les industriels pour améliorer l’écosystème industriel. Il a notamment pointé du doigt les délais actuels de fabrication du missile Aster 30, 40 mois, en annonçant qu’il avait demandé à MBDA de formuler des propositions pour le ramener à 18 mois. La visibilité récente offerte par Rome et Paris au missilier européen, via une commande globale de 700 missiles (livrables à partir de 2026) pour une valeur estimée à deux milliards d’euros, va clairement y aider.

Nouvelle commande de Mistral à venir et coup de chapeau à Nexter

Egalement dans le catalogue de MBDA, le Mistral va aussi devoir continuer sa montée en cadence : selon Sébastien Lecornu, la cadence mensuelle de 2022 (20 missiles) va grimper à 30 cette année, et 40 en 2025. Là encore, la visibilité offerte par l’Etat contribue à l’effort, puisqu'une commande pluriannuelle de Mistral est annoncée pour 2023. Ce sera aussi le cas au moins pour le missile MMP. Au passage, le ministre des armées a félicité Nexter pour les gains obtenus dans les temps de fabrication du système d’artillerie Caesar… même si des gains sont encore possible, estime-t-il.

Un binôme de choc : Monique Legrand-Laroche et Laurent Collet-Billon

C’est le sens d’une mission confiée à l’inspectrice des armées-armement et ancienne directrice des opérations de la DGA, Monique Legrand-Laroche : elle devra « interroger l’ensemble de la méthode de production », mais aussi l’approvisionnement des matières premières et les gains possibles avec les sous-traitants, l’idée générale restant celle d’un des piliers de l’économie de guerre : la simplification. L’ancien DGA Laurent Collet-Billon reprend du service pour « coordonner les cadences industrielles », avec deux points d’attention, les Mistral et les obus de 155 de mm alimentant les Caesar.

Eurenco se relocalise à Bergerac

Une annonce d’Eurenco va contribuer à simplifier la donne, puisque le poudrier européen a officialisé le 22 février la relocalisation à Bergerac d’une capacité de production de poudres destinées au 155 mm. Le ministre des armées s’est félicité de l’initiative, qui débouchera en 30 mois, avec un objectif de production de 1200 tonnes annuelles, permettant de fournir 500.000 charges modulaires. Le tout, au prix d’un investissement de 60 millions d’euros, dont 50 autofinancés.