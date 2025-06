Défense : comment la guerre des drones en Ukraine impacte la France

L'Ukraine va livrer 4 millions de drones en 2025

Même s'ils ont réussi à marteler le dispositif russe en début de conflit, les drones armés Bayraktar TB2 sont désormais prudemment relégués à distance des défenses aériennes, principalement pour veiller en mer Noire. Ce sont les drones consommables et les drones bombardiers qui assurent une bonne partie des destructions (75 à 80%), de part et d'autre, à l'instar de ce que l'Ukraine a réussi sur cinq bases lors de l'opération Toile d'araignée, en utilisant des drones disposant de puces 4G russes. Kiev a réussi à faire du bilan sur des Tu-95 et Tu-22 (Kiev revendique 41 avions détruits ou endommagés) qui manqueront définitivement puisque Moscou n'a plus les moyens d'en construire.

Du mieux en France mais encore du chemin à faire

Une nouvelle illustration de l'agilité des Ukrainiens, qui annoncent livrer pas moins de 4 millions de drones dans l'année, avec un recours croissant à l'intelligence artificielle : pour l'instant limitée au guidage terminal, elle va sans doute "d'ici la fin de l'année" concerner le reste du vol, donnant des capacités supplémentaires de saturation, en limitant encore les capacités de détection des russes. De quoi donner le tournis au commandant du CICDE, qui rappelle néanmoins que la France a adapté son dispositif de production dans le cadre du pacte drones, avec notamment 1 000 drones de contact commandés dans le cadre de l'exercice Orion 26. La protection des bases françaises, notamment celle des forces aériennes stratégiques a été, de longue date, renforcée : elles disposent de Mamba, de Crotale NG (en remplacement par des Mica VL), de dispositifs passifs, et de moyens de lutte antidrones fixes et mobiles. Ces derniers dotent aussi les bases aériennes dotés d'aéronefs de combat.

S'adapter en permanence à la menace

Un dispositif qui doit s'adapter en permanence à la menace : la Marine vient par exemple de commander la semaine dernière deux systèmes de brouillage Majes de MC2 Technologies, après avoir expérimenté leur usage (deux systèmes prêtés par l'industriel) durant le déploiement du groupe aéronaval. En tout état de cause, le général Breton reconnaît que "l'opération Toile d'araignée interroge la pertinence de nos capacités actuelles". Une façon comme une autre de reconnaître qu'actuellement, même avec les plans lancés ces dernières années, il n'y aurait pas forcément des brouilleurs pour tout le monde (malgré la compression du nombre de bases aériennes ces 20 dernières années). Et surtout s'il faut équiper aussi des bases jugées jusqu'à présent non prioritaires car une des réponses, en cas de montée des tensions, est aussi de disperser sur des bases secondaires... peu ou non dotées en systèmes antidrones.

Comment l'Ukraine traite les drones Shaheed 136 en économisant ses missiles

Les Russes ont eu aussi leur tempo, fait principalement d'essaims de Shaheed 136 qui visent à saturer les défenses de Kiev (en escomptant vider les stocks de missiles sol-air de Kiev), et d'ouvrir la voie aux missiles de croisière russes. Une stratégie pas toujours payante, l'Ukraine ayant trouvé des recours performants pour traiter les Shaheed 136 sans faire appel à ses missiles sol-air, principalement par la guerre électronique ("30 à 40% des cas") et par des mitrailleuses de 12,7 mm et canons légers (une option aussi engagée dans l'Armé de Terre française, avec des canons de 20 mm panachés d'IA). Au final, "70 à 80% des Shaheed 136" sont neutralisés par ces deux réponses. Le concept d'attaques mixtes mêlant drones consommables et missiles de haute technologie a néanmoins manifestement tapé dans l'oeil du CICDE, qui vient de produire deux concepts exploratoires, sur les essaims de drones, et la frappe dans la profondeur.