Défense : Comment l’Armée de Terre oriente sa 3D dans l'exercice Orion 4

L'Armée de Terre adapte ses modes opératoires et son entraînement haute intensité

Avec les retex des derniers conflits de haute intensité (Georgie, Haut-Karabah et Ukraine), l’armée de de terre française adapte ses modes opératoires et son entraînement à la haute intensité, comme c’est visible dans l’exercice Orion qui s’achève dans l’est de la France. Elle a généré un groupement tactique aérocombat inédit ces dernières années, avec une quarantaine de machines. Son chef, le colonel Vincent Michon (qui commande par ailleurs le 1er régiment d’hélicoptères de combat) fait les comptes : l’interopérabilité a encore progressé, l’ALAT a pu montrer sa capacité à neutraliser en autonomie les objectifs adverses, mais en 15 jours, il aura perdu sept machines.

Pas de pertes hélicos chez les Espagnols

Apparemment toutes françaises car les Espagnols, qui renforcent son dispositif, ont affirmé à Air et Cosmos n’avoir pas subi la moindre perte. La FAMET aligne sept hélicoptères, trois paires de Tigre, NH90 et Super Puma, avec un CH-47. Ce dernier est particulièrement apprécié pa les Français pour sa capacité à amener du soutien aux autres, notamment sur les FARP, les points de ravitaillement avancé. Le niveau d’intégration entre les deux aviations légères, travaillée depuis des années, est tel que des patrouilles mixtes binationales ont été formées, et que les Tigre, Super Puma et Caïman espagnols ont participé pleinement à la reconquête de la ville de combat de Joffrecourt, par des reconnaissances et des transports de réservistes français.

Une Gazelle qui se fond dans le décor

Le capitaine Augustin, de la 3e escadrille d’hélicoptères de reconnaissance et d’attaque (EHRA) apprécie de pouvoir travailler avec une masse inédite, qui oblige à s'adapter et à coordonner encore plus que d’habitude, vu le volume d’hélicoptères qui évoluent à très basse altitude en vol tactique. Sa Gazelle Viviane est particulièrement appréciée, car elle se fond dans le décor. Le pilote l’a utilisée lors d’une séquence de 9h30 de vol, sur une amplitude d’une quinzaine d’heures, principalement de nuit, entrecoupées de ravitaillements au sol. Le vol de nuit est un des ressorts d’une limitation des pertes, estime le colonel Michon, avec également l’utilisation des espaces lacunaires qui permettent de frapper « là où l’ennemi ne nous attend pas".

Des mini-drones SMDR qui volent tous les jours

Le capitaine Yohan, issu du 40e régiment d’artillerie et conseiller 3D du chef du groupement tactique du 12e Cuirassiers, explique comment ce domaine a dû aussi s’adapter « face à un niveau d’adversité inédit ». La récupération des blessés au combat par hélicoptères est désormais interdite du fait des capacités de l’adversaire. Les systèmes de mini-drones de reconnaissance (SMDR), notamment ceux du 40e RA, volent tous les jours et la coordination avec l’Armée de l’Air et de l‘Espace est très fine pour pouvoir ouvrir sur délai très réduit des corridors de vol. Le radar Murin a permis aussi de réaliser un grand nombre de détections : un chef du groupe du 40e RA explique que l’an prochain, ses détections seront intégrées au système de gestion de feux de l’artillerie Atlas, permettant des gains de temps dans la boucle de ciblage.