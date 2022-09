Défense : cartes rebattues dans le MCO hélicoptères militaires

Sabena technics reprend Héli-Union

Face aux enjeux de la verticalisation dans le MCO aéronautique, l’industrie répond aussi par… l’horizontalisation : Sabena technics rachète Héli-Union, et revendique désormais assurer de facto le soutien de « la moitié des hélicoptères militaires français ». A des titres divers. Sabena technics avait d’abord embarqué sur des visites de délestage de Puma réalisées à Dinan, et, avec le rachat d’Aéromécanique (rebaptisé STM), a pu remporter le soutien des Fennec de l’Armée de l’Air et de l'Espace à Orange et à Villacoublay. Héli-Union est bien plus actif sur les hélicoptères de manœuvre et les parcs de la Marine. La société a surtout gagné le contrat Dauphin de flotte intermédiaire, 12 appareils dont 7 ont déjà été livrés, mais dans un standard incomplet dit 99.

H160 et NH90 ?

Le premier standard 100 (permettant notamment le stationnaire de nuit et l’emport d’une boule optronique Euroflir 410) doit être livré prochainement pour expérimentation au CEPA 10S à Hyères. Héli-Union a aussi réalisé des chantiers sur des Dauphin N de service public, et a aussi des vues sur les chantiers du H160/Guépard (dans lequel Babcock a déjà un pied via le contrat avec la Marine) et du NH90 (actuellement maintenu par Airbus Helicopters et le SIAé). Le nouveau poids pris par l’ensemble Sabena technics- Héli Union peut modeler la réflexion de l’Etat sur ces flottes, surtout face à la problématique nouvelle de haute intensité et d’économie de guerre, qui impacte le MCO.

Solutions plus robustes à l'export

Héli-Union avait aussi des positions fortes dans les hélicoptères de manœuvre, Cougar, Caracal et les trois Super Puma présidentiels. Un superbe portefeuille donc, qui inclut le contrat de verticalisation Chelem, avec un soutien direct de plusieurs Cougar rénovés à Pau au profit du 5e RHC et du 4e RHFS. Une formule concluante qui a permis de pallier le manque de mécaniciens dans l’Armée de Terre, et qui pourrait faire florès sur d’autres flottes et que la surface offerte désormais (en plot de maintenance et en chiffre d’affaires) va forcément permettre de proposer des solutions plus robustes à l’export. Dans le MCO, mais aussi la formation : Héli Union a ainsi contribué à former les navigants aériens de la sécurité civile mongolienne ex-nihilo, un modèle qui pourrait aussi trouver preneur chez des clients militaires.