Défense : Babcock France dévoile ses batteries sur le Red Air

Centre de formation sur l'ancienne base aérienne de Dijon

Les 11 L-39 d'Apache Aviation étaient connus pour leurs prestations de spectacle aérien (notamment sous les couleurs de Breitling), mais la société créée par Jacques Bothelin avait déjà aussi fourni aux armées des prestations de red air. C'est la montée en puissance de cette activité dans les années qui viennent qui a manifestement conduit Babcock à racheter le parc d'appareils pour créer un centre de formation, qui utilisera les anciens locaux de l'escadron de chasse 1 / 2 Cigognes (depuis relocalisé à Luxeuil avec ses Mirage 2000-5) sur l'ancienne base aérienne 102 de Dijon.

Former les personnels français et étrangers

Babcock France (560 employés et 200 M€ de chiffre d'affaires) présente son projet d'abord comme une formation des futurs pilotes de chasse étrangers. En précisant que le périmètre sera en fait plus large, incluant par exemple la formation des spécialistes du guidage des appuis (JTAC), et que la totalité de l'activité sera réalisée aux procédures OTAN. Babcock ne délaisse pas pour autant le marché français, dont les besoins en red air vont croissant avec la fin de l'Alpha Jet et la réduction tendancielle de la flotte de chasse. Les escadrons de chasse (et flottilles de la Marine) ne sont néanmoins pas les seuls concernés par cette offre, qui comprend aussi les navires de la Marine, les JTAC des unités de commandos (air, terre, marine) et d'artillerie.

Les artilleurs aussi

Cette dernière est aussi potentiellement concernée pour compléter l'entraînement de ses batteries sol-air, dans les Armées de Terre (Mistral) et de l'Air et de l'Espace (Mamba, VL Mica). Pierre Basquin, PDG de Babcock France justifie la création de cette nouvelle entité : « L'expansion de notre activité de formation militaire s'aligne avec notre ambition de répondre de manière exhaustive aux besoins de nos clients, tant à court terme qu'à long terme. Grâce à notre expertise et à nos infrastructures, nous fournissons un système de formation complet qui prépare les pilotes militaires à des conditions de vol réelles et exigeantes. Nos programmes ne se contentent pas de développer les compétences techniques, mais visent également à inculquer un savoir-être essentiel pour affronter les défis du terrain ».

Même si à ce stade, la nouvelle activité ne repose que sur des jets subsoniques, donc sans répondre au besoin pour le supersonique.

Babcock couvre en France la gestion de 21 bases hélicoptères au profit des SAMU, ainsi que pour 11 ans le soutien des PC-21 servant à la formation des pilotes de l'Armée de l'Air et de la Marine. La société a aussi modifié 6 H160 pour les besoins SAR de la Marine dans sa base du Luc (et assure leur soutien sur les trois bases d'utilisation), où elle entretient aussi les H135 de la Douane.