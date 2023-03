Défense : ASI Group fera la rénovation des Fennec de l'Armée de l'Air et de l'Espace avec Héli-Union

Caméra optronique et système de transmission de données

"Le sujet de l’appel d’offre est la rénovation de la flotte des hélicoptères Fennec de l’Armée de l’Air et de l'Espace avec l’intégration d’une caméra optronique et d’un système de transmission de données, telles que des vidéos ou de la cartographie, datalink. L’installation de ce système de communication n’est pas une tâche nouvelle pour ASI Aviation, puisqu’elle a déjà procédé à l’installation d’un système similaire sur l’un de ses propres avions", indique l'entreprise implantée sur l'aéroport de Paris-Vatry.

Partage du travail entre ASI et Héli-Union

Spécialisée dans "l’intégration de systèmes de mission réalisera les designs, les certifications civiles, la fabrication et la fourniture des kits d’installation", ASI assistera Héli-Union pour les démarches de la certification militaire. De son côté, Héli-Union, filiale du Groupe Sabena technics "intègrera quant à elle les systèmes sur les Fennec de l’armée de l’Air et de l’Espace". L’objectif de cette co-traitance est d’avoir les premiers appareils opérationnels pour la surveillance de la coupe du monde de rugby 2023 qui se tiendra en France, avec en vue les Jeux Olympiques et Paralympique de 2024.

Des Fennec qui peuvent aussi être détachés en OPEX

ASI Group rappelle qu'une partie de ses activités est "liée au secteur de la défense, à travers les différents contrats en cours et à venir, reconnue par sa récente intégration au Cercle de l’arbalète (cluster orienté sur les forces spéciales)" et souligne que "cette nouvelle mission en partenariat avec Héli Union en fait partie puisque les hélicoptères Fennec embarquent depuis plus de 30 ans des tireurs d’élite et sont destinés à la protection du territoire intérieur français en première ligne. Ces appareils peuvent également être détachés en OPEX".