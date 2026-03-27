Défense antiaérienne au Moyen-Orient : l’Ukraine signe un accord avec l’Arabie Saoudite
Défense antiaérienne au Moyen-Orient : l’Ukraine signe un accord avec l’Arabie Saoudite
© REUTERS/Alina Smutko
Daniel Chretien
Daniel Chrétien

publié le 27 mars 2026 à 10:14

481 mots

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Défense antiaérienne au Moyen-Orient : l’Ukraine signe un accord avec l’Arabie Saoudite

Ce jeudi 26 mars, au cours d’une visite imprévue, le président ukrainien Volodymyr Zelenksy a signé un accord avec l'Arabie Saoudite sur la coopération sécuritaire, en particulier sur la protection du ciel. Pays expert en lutte anti-drone, l’Ukraine a est sollicitée par les pays victimes d’attaques incessantes de l’Iran.

Visite surprise du Volodymyr Zelensky ce jeudi 26 mars à Djeddah. Le président ukrainien a signé un "accord important" de coopération sécuritaire avec l’Arabie Saoudite, face aux attaques de drones iraniens dans la région depuis le début du mois. "L'objectif de l’accord est que l'Ukraine les aide à

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Daniel Chretien
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27/03/2026 10:14
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Défense

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Ce jeudi 26 mars, au cours d’une visite imprévue, le président ukrainien Volodymyr Zelenksy a signé un accord avec l'Arabie Saoudite sur la coopération sécuritaire, en particulier sur la protection du ciel. Pays expert en lutte anti-drone, l’Ukraine a est sollicitée par les pays victimes d’attaques incessantes de l’Iran.

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