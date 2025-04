Défense : Aerotec a achevé la modernisation des PC-6 ALAT

Des PC-6 adaptés aux opérations extérieures

Utilisé par le 9e régiment de soutien aéromobile (RSAM) de Montauban pour des missions logistiques au profit des régiments d'hélicoptères de combat, mais aussi pour de l'entraînement au saut parachutiste, le PC-6 a également été déployé en opérations extérieures au Sahel pendant près d'une décennie, servi par une capacité à décoller et poser court. Un environnement assez différent de celui pour lequel il avait été conçu, qui a amené l'Armée de Terre à durcir les capacités de ses cinq appareils, avec une rénovation avionique et une intégration de protections balistiques. Des sujets sur lesquels Aerotec avait déjà marqué des points par le passé, même si tous les contrats -la plupart en sous-traitance- ne sont toujours pas été éclairés par l'intéressé, spécialiste de l'ISR et de la modification d'aéronefs, avions comme hélicoptères, en France comme pour l'export.

Protection balistique : Aerotec a déjà assuré sur les Twin Otter de l'Armée de l'Air et de l'Espace

Pour la protection balistique, Aerotec avait déjà assuré des intégrations sur les Twin Otter de l'Armée de l'Air et de l'Espace, puis Babock l'avait retenu pour l'intégration de la capacité optronique (Euroflir 410) sur les six H160 destinés à la marine, avec, là aussi, des protections balistiques. Le gain du contrat PC-6 est arrivé dans ce flot d'affaires, avec une notification en janvier 2022, après une année d'appel d'offres. Aerotec l'a décroché après avoir aussi travaillé en sous-traitance pour Icarus (précédent titulaire du contrat d'entretien des PC-6) pour la maintenance de l'avionique.

Le premier avion, qui a servi de prototype pour les modifications, a quitté le site de Graulhet le 29 novembre 2023, un an après son arrivée, puis les suivants sont sortis du hangar à une cadence plus élevée : mars 2024, juillet 2024, décembre 2024 et le 10 avril 2025 pour le dernier. Chaque chantier a duré en moyenne 6000 heures, mobilisant une demi-douzaine de collaborateurs de la société. Les modifications ne sont pas détaillées par Aerotec, qui se borne à évoquer de « nouvelles capacités radio » (l'appel d'offres évoquait une HF et la radio tactique PR4G de l'armée de terre), une « protection balistique » (avec un niveau et une localisation qui ne sont pas précisées) et « une modernisation avionique ».

Département "avions de mission"

« Nous avons utilisé trois de nos agréments, PART21J, PART 21G et EMAR 145, et des collaborateurs de nos différents sites, Graulhet, qui n'avait jamais géré cinq avions de série dans ce hangar, Toulouse-Blagnac (qui héberge le bureau d'études et deux hangars) ainsi qu'Istres et Cazaux », résume Mickaël Surugue, qui dirige le département "avions de mission". « La rénovation leur donne une espérance de vie supplémentaire, au moins 10-15 ans, ce sont des avions en très bon état", ajoute-t-il. Avec la livraison du cinquième et dernier avion, « une page se tourne mais nous allons continuer à être présents sur ce genre de marché », affirme-t-il en évoquant d'autres activités du même type, non détaillées, pour le client français.