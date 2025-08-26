Débris spatiaux : une urgence à légiférer
Débris spatiaux : une urgence à légiférer
© LinkedIn / L. Haye
Pierre-François Mouriaux
Propos recueillis par Pierre-François Mouriaux

publié le 26 août 2025 à 17:56

2099 mots

Débris spatiaux : une urgence à légiférer

Ludovic Haye, sénateur Union Centriste (UC) du Haut-Rhin, est à l'origine d'une proposition de résolution européenne (PPRE) sur la gestion des débris spatiaux et le développement d'un espace « vert ». Il nous présente la genèse et les enjeux de cette proposition adoptée en novembre 2024, qui a précédé présentation le 25 juin à la Commission européenne de l’UE Space Act.

Comment vous êtes-vous intéressé à la question des débris spatiaux ?

Je suis intéressé depuis longtemps par les sciences, l’espace aérien et l’espace tout court, avec un baccalauréat et une Prépa scientifiques (Maths Sup Bio), un DESS d'informatique appliquée, un MBA de cybersécurité puis mes premières armes chez Thales et Aerospatiale. Certes,

