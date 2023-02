De toutes nouvelles capacités tactiques pour le drone Gray Eagle Extended Range de General Atomics

Le vol Eaglet, un pas de plus vers les futures capacités de combat aérien des forces américaines



Les ALE seront aussi une des composantes du Future Vertical Lift (FVL) « ecosystem » de l’armée américaine. Dans son cadre de ce système de système seront développé Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA), le Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA) et le Future Tactical Unmanned Aircraft Systems (FTUAS) pour l'armée américaine et l'Attack Utility Replacement Aircraft (AURA) pour le corps des Marines.

Selon le site Defense News, le budget de l'armée américaine pour l'exercice 2023 prévoit par ailleurs un plan d'acquisition d’ALE passant par un prototypage et une mise en service rapide des technologies par le biais d'expériences, de simulations et de démonstrations menées en parallèle et/ou dans des délais séquentiels. Ces recherches concernent les véhicules, les charges utiles ainsi que l'architecture du système de mission. GA-ASI a déjà fait l’annonce de sa coopération avec le Département américain de la Défense pour faire suivre à l’Eaglet de nouveaux exercices et explorer son potentiel auprès des forces de l’US Army.