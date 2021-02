De nouveaux détails sur le futur missile hypersonique russe GZUR

"Diablotin"

Gremlin (Diablotin) c'est le surnom que porterait désormais le nouveau missile hypersonique guidé GZUR, en développement depuis plusieurs années au sein du groupe KTRV. Ce dernier serait une version miniaturisée du KH47-M2 Khinjal (Dague) entré en service entre décembre 2017 et avril 2018 sur les Mig-31K du 929e escadron du centre d'essais en vol d'Akhtubinsk. Version aérienne du missile sol/sol Iskander développé par le KB Mashinostroyeniya qui se caractérise par une trajectoire quasibalistique ne dépassant pas 80 km d'altitude, le KH47-M2 (dont l'intégration est également prévue sur les TU-160 M3) serait doté d'une portée de 2000 km à Mach 10 pour détruire les systèmes anti-missiles terrestres (THAAD, Patriot) ou navals (AEGIS). En dehors de sa trajectoire, sa vitesse ne permettrait pas pour l'instant de prévoir son point d'impact et donc, son interception.

Développements

Après la validation des travaux expérimentaux en novembre 2018, le ministère de la défense russe a commandé un démonstrateur à KTRV. Au début du mois de février, Soyuz TMKB a annoncé le début des tests du nouveau moteur du GZUR, baptisé "Projet 70". Si ceux-ci sont concluants, le GZUR pourrait alors débuter ses essais à partir de 2023. La société KTRV reste très discrète sur les caractéristiques du missile, elle a néanmoins avancé une vitesse de Mach 6 sur une distance de 1500 km. Le contrat prévoit également que ce démonstrateur serait doté d'un auto-directeur radar qui équipe d'autres missiles anti-navires russes, le Grank K-02, réalisé par UPKB à Sverdlovsk. Mais le GZUR pourrait également être doté de la centrale inertielle du missile hypersonique anti-naval Zircon, réalisé elle par Granit-Elektron. Un détail qui permet de penser que le GZUR serait capable de frapper les mêmes systèmes ABM que le KH47-M2.

Saturation

Tout l'enjeu du GZUR consisterait à pouvoir être intégré dans les soutes du chasseur de 5e génération Su-57, mais aussi dans celles de de son futur ailier, l'UCAV S-70, afin de ne pas trahir leur niveau de furtivité, et pouvoir ainsi frapper dans la profondeur du territoire adverse. Cet impératif impose donc une longueur inférieure à 6 m. Mais la profondeur des soutes de ces appareils étant plus importante que celles du J-20 chinois ou des F-22 et JSF américains, il serait possible d'emporter pour un Su-57 une quantité de 4 GZUR, contre actuellement un seul KH47-M2 pour un Mig-31K. Mais selon les dernières déclarations du cabinet de S. Shoigu, ce missile une fois déployé ne serait pas réservé qu'aux seuls appareils furtifs. Il pourrait également équiper les bombardiers Tu-22M3, ainsi que les Su-30 SM, et les Su-35. Ceci permettrait aux appareils russes de pouvoir traiter l'intégralité des systèmes anti-missiles à proximité de leur territoire et au-delà (le Tu-22M3 portant à plus de 5000 km), en procédant à un tir de saturation afin de sécuriser la destruction de ces cibles. Une capacité qui offrirait à Moscou un avantage stratégique certain.