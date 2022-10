De la discrétion du Rafale à la furtivité du F-22 : analyse des concepts de furtivité face aux radars

La furtivité : comment ça marche ou pourquoi le Rafale n’a pas été pensé moins furtif que le F-22 ?

Ce sont les Américains qui ont le plus contribué à la vision actuelle de la furtivité : être invisible face à n’importe quel radar. En effet, ils ont fait de la furtivité le fer de lance de la nouvelle génération d’avion apparue à la fin des années 90 et au début des années 2000. D’abord avec les bombardiers F-117 et B-2 Spirit puis avec le F-22 Raptor et enfin le F-35 Ligthning II. Pour ces deux derniers avions, la furtivité est d’ailleurs la seule caractéristique majeure les séparant de la génération précédente d’avion de chasse (en plus des radars à antenne active et de l’interconnectivité)

Mais qu’est-ce qu'un « avion furtif » signifie vraiment ? Est-ce qu’un F-22 ou un F-35 est absolument invisible sur n’importe quel radar ?

Le cas américain, l’invisibilité face à la conduite de tir d’abord

Pour savoir si la furtivité est efficace, il faut d’abord savoir comment celle-ci doit fonctionner. Et pour cela il faut se rappeler comment fonctionne un radar : il émet des paquets d’onde à intervalle régulier tout en « écoutant » afin de savoir si un ou des paquets d’onde ont été réfléchis et renvoyés par un objet. On peut alors déterminer la position et la vitesse en analysant la différence de phase entre l’onde émise et l’onde revenue après réflexion.

Pour contourner un radar, il y a alors plusieurs solutions possibles. La doctrine américaine est basée sur deux principes :

La géométrie des appareils est étudiée pour disperser les ondes radar dans une direction différente de la direction incidente, peu d’onde ou aucune onde ne revient au radar, ce qui empêche la détection de l’avion,

L’utilisation d’un revêtement spécial qui absorbe les ondes, pour que là aussi aucune onde ne retourne vers le radar.

Aujourd’hui les appareils américains sont optimisés pour les ondes ayant une fréquence comprise entre 9 et 10 GHz et sont relativement efficaces pour les fréquences allant de 6 à 18GHz. Au-delà de cette plage de fréquence, les appareils américains sont aussi visibles que les appareils de même taille sans aucune protection.

A quoi correspondent ces fréquences et qu’est-ce que cela signifie ?

Ces fréquences n’ont pas été choisies au hasard : il s’agit des fréquences utilisées par les radars de conduites de tir (radar qui verrouille une cible) et les radar auto directeur des missiles (pour les missiles qui se guident eux-mêmes plutôt que d’être guidés par GPS, infrarouge ou par une station de conduite de tir). Ainsi, l’image de la furtivité que nous avons est largement exagérée comparée à la réalité, en partie par la communication américaine. En effet tous les radars travaillant dans la bande V/UHF (i.e. de 0.03 à 3GHz) sont capables de détecter un F-22 ou un F-35 ( plus d'infos dans cet article ).

Ainsi tous les radars de contrôle aérien civils du monde détectent, en partie au moins, les avions furtifs. Pire : ces fréquences étant largement utilisées pour les télécommunications, les appareils furtifs vont réfléchir ces signaux et des radars passifs (un type de radar n’envoyant pas d’onde mais « écoutant » quand même pour savoir si des ondes ont été réfléchi vers sa direction par un objet étranger) peuvent tout à fait détecter des avions dit furtifs.