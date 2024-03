DCI va former les enquêteurs de sécurité aéronautique des armées

Un contrat structurant au profit de DCI

Jusqu’à présent, les formations de DCI en matière de sécurité aérienne au profit des armées se faisaient au fil de l’eau, ce contrat va structurer les formations, avec 80 personnels prévus sur les quatre prochaines années. C’est l’Institut Français de Sécurité Aérienne (IFSA), intégré à DCI, qui s’en chargera, notamment pour les enquêteurs de première information (EPI) répartis sur tout le territoire national et en opérations (y compris sur le porte-avions Charles-de-Gaulle). Ce positionnement permet une forte réactivité en cas d’évènement aérien, pour collecter les premiers éléments avant l’arrivée des enquêteurs les plus spécialisés.

Les profils seront donc issus des trois armées

Ces EPI sont compétents géographiquement, et peuvent donc traiter un événement d’un aéronef qui n’est pas forcément issu de leur rangs. Ils sont une centaine, et bénéficient d’un recyclage tous les trois ans s’ils n’ont pas eu d’évènement aérien à traiter. Le contrat concerne aussi les enquêteurs de sécurité aérienne du Bureau Enquête Accident pour la sécurité aéronautique d’État (BEA-É) qui sont, eux, spécialisés sur un type d’aéronef (chasseur, avion de transport ou de mission, hélicoptère) ainsi que celle des officiers de sécurité aérienne des Armées. Les profils seront donc issus des trois armées, ainsi que de la gendarmerie et de la sécurité civile.

L’IFSA a formé depuis 1987 plus de 10.000 experts civils et militaires de la sécurité aéronautique

L’IFSA a formé depuis 1987 plus de 10.000 experts civils et militaires de la sécurité aéronautique issus de 106 pays, dans le cadre de cursus durant entre un jour et quatre semaines. Les références d’une cinquantaine de compagnies aériennes et autant de références militaires ont été engrangées, principalement avec des armées de l’air, mais certains pays (France, Turquie, Belgique, Italie) ont envoyé des experts de plusieurs composantes à former. A noter que l’Ukraine fait partie de la liste.