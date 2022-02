Décarbonation : les Etats-Unis avancent aussi

175 M$ pour 68 projets sur des énergies propres

Le Département américain de l'Energie (DOE) vient de rendre publique la liste des 68 projets de recherche et développement dont l'objet sont les énergies propres et qui bénéficieront d'un soutien financier. Une nouvelle enveloppe de 175 M$ qui s'inscrit dans le cadre du programme OPEN dont à la charge l'ARPA-E ou "Advanced Research Projects Agency-Energy". Parmi, les bénéficiaires : le motoriste Pratt & Whitney pour ses travaux sur la propulsion hydrogène sur un futur monocouloir. Tiens donc.

Fertilisation croisée dans la R&D

Tous les projets ne relèvent pas de l'avion décarboné mais ils peuvent servir dans le cadre de ce que l'on appelle la "fertilisation croisée" en matière de R&D. Et comme on est sympa et dans le partage, la liste des 68 projets sur le lien suivant : https://arpa-e.energy.gov/document/open-2021-project-descriptions . Cela peut aider nos labos de recherche et les membres du CORAC. Histoire que la fertilisation croisée soit aussi transatlantique.

3 Md$ de financements depuis 2009

Cette nouvelle enveloppe de 175 M$ s'ajoute aux 600 M$ de financement engagés sur les 225 projets sélectionnés en 2009, 2012, 2015 et 2018. Mine de rien, l'ARPA-E aura engagé 2,93 Md$ de financements publics depuis 2009 en matière de recherche et développement sur les énergies propres. Pas mal pour un pays que certains accusent de ne pas faire grand chose en matière d'environnement. Un soutien qui a suscité celui du secteur privé puisque les projets sélectionnés par l'ARPA-E ont mobilisé pas moins de 7,6 Md$ d'investissements privés. 7,6 Md$ + 2,9 Md$ = 10,5 Md$.