Dassault Système et Dassault Aviation décident d'un cloud souverain

Dassault Aviation et Dassault Système ont annoncé ce matin la mise en place d'une collaboration long terme avec la mise en place d'un programme commun : "une collaboration sécurisée et souveraine sur le cloud destinée aux programmes de défense de nouvelle génération". Cette annonce n'est pas une surprise. En effet, Eric Trappier, lors de son audition face à la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat dont le sujet portait sur le projet de loi de programmation militaire, s'était exprimé alors sur le développement d' un cloud souverain en collaboration avec Dassault Systèmes . Il indiquait par ailleurs qu'il différenciait clairement les notions de « cloud souverain » et « cloud de confiance », ce dernier impliquant des technologies provenant de pays non européens à l'image des Etats-Unis.



Qu'est ce que c'est ?



Il s'agit du développement d'un environnement cloud, un partenariat à long terme entre les deux entreprises qui sera localisé sur les sites de Dassault Aviation et exploité par Dassault Systèmes. Il sera un système avec le plus haut niveau de sécurité, de souveraineté et de collaboration en Europe. L'objectif annoncé est de pouvoir développer l'avion de combat qui est au coeur du programme SCAF, avec une plus grande agilité dans un cadre hautement sécurisé et évolutif en incluant les partenaires de Dassault Aviation. C'est surtout un moyen pour ceux-ci de bénéficier des développements de Dassault Systèmes qui offrent les plus récentes capacités notamment en matière d’ingénierie système, de gestion des programmes, de conception et de simulation.

Le système a déjà été approuvé par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) puisqu'elle a reçu le label SecNumCloud prouvant que son système respecte un certain nombre de normes approuvées par l’Anssi.