Dassault Aviation inaugure son centre de pyrotechnie à Martignas

Le nouveau site de Dassault Aviation à Martignas-sur-Jalle vient d'être inauguré ce mercredi 27 novembre en présence notamment d'Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce bâtiment en forme de tripode de 2 500 m2 regroupe toutes les activités pyrotechniques de Dassault Aviation auparavant implantées à Argenteuil et Poitiers. Le regroupement à Martignas en Nouvelle-Aquitaine "s’inscrit pleinement dans le plan de transformation « Piloter notre avenir » lancé fin 2016. Ce plan a pour but de rendre notre entreprise plus flexible et plus compétitive, sans modifier notre ADN», a rappelé Eric Trappier, président de Dassault Aviation. Chaque aile du nouveau bâtiment est dédiée à une fonction particulière. "La première est destinée à la production de produits longs (cordeaux de découpe, tubes expansibles et lignes de transmission), la seconde à la fabrication de pyromécanismes et d’initiateurs, et la dernière est affectée aux activités d’études et aux laboratoires d’essais", précise l'avionneur. S'ajoute une soute pour le stockage en sécurité des composants explosifs.

L'ouverture du site de Martignas est l'occasion pour Dassault Aviation de rappeler que la pyrotechnie fait partie de ses compétences car c'est "un élément clé pour la sécurité des pilotes d’avions de chasse. Elle permet la transmission instantanée de l’ordre d’éjection et fragilise la verrière à travers laquelle doit passer le siège éjectable". L'occasion aussi de rappeler que ses compétences pyrotechniques sont déployées sur "Ariane 5, la fusée Vega, certains lanceurs non-européens et des satellites". Dans le domaine des lanceurs spatiaux, la pyrotechnie est en effet utilisée pour allumer les moteurs et pour séparer les étages et les coiffes. Elle sert aussi à l’éjection des satellites, au déploiement des panneaux solaires et des antennes. Ces fonctions sont assurées par de nombreux équipements pyrotechniques (boîtiers relais, vannes, lignes de transmission, etc.) commandés numériquement.