Danti obtient un contrat de l'US Space Force pour des capacités de recherche de données alimentées par l'IA.

Danti remporte un contrat AFWERX pour des recherches basées sur l'IA.

Danti a annoncé avoir été choisi par l'AFWERX (le Département innovation de l'USAF) pour un contrat d'une valeur de 1,2 million de dollars. La recherche est orientée vers la recherche géospatiale basée sur de l'intelligence artificielle pour le bénéfice de l'US Space Force. Les capacités de recherche de Danti, basées sur le langage naturel et l'IA, devrait permettre de rechercher et de découvrir facilement des images, des analyses, des rapports, des nouvelles, en provenance des médias sociaux et de nombreux autres types de données à travers les bases de données NGA, Space Force et de partenaires commerciaux.