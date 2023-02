Un accord a enfin été trouvé pour le programme SCAF et son emblématique chasseur de 6ème génération le NGF, aboutissant au vol d'un démonstrateur en 2029. Philippe Koffi, Ingénieur en chef de l'armement à la DGA et Directeur de Programme de la Combined Project Team, revient avec nous sur ce projet et ses implications.

Si la vidéo n'apparaît pas ici, vous pouvez y accéder en suivant ce lien : https://youtu.be/1thoZzOp2WM