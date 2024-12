Dans le numéro d'Air & Cosmos cette semaine

Embraer et la FAB vont étendre les capacités de missions spéciales du C-390 Millennium

Le C-390 pourrait devenir une plate-forme aéroportée encore plus polyvalente que ce qu'elle n'est actuellement. C'est en tout cas ce qui est analysé actuellement entre Embraer et l'armée de l'air brésilienne (Força Aérea Brasileira ou FAB) qui ont signé un accord le 3 décembre 2024 à la Mostra BID, le salon national de la défense et de la sécurité à Brasilia