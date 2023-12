Daher Aerospace poursuit Triumph Group pour fraude présumée

Daher Aerospace réclame 130 M$ à Triumph Group

Daher Aerospace a décidé de poursuivre Triumph Group pour fraude présumée et réclame 130 M$, précise le site Law.com qui ajoute que la société française est représentée par le cabinet Arnold & Porter Kaye Scholer tandis que l'entreprise américaine a fait le choix de Pillsbury Winthrop Shaw Pittman. Daher Aerospace estime que Triumph Group "n'a pas révélé des passifs significatifs dans le but de favoriser frauduleusement une opération de rachat". Le conflit porte sur l’acquisition d’une unité de production et d’assemblage d’aérostructures métalliques, située à Stuart en Floride (Etats-Unis).

Une opération de rachat finalisée en juillet 2022

Tout à ses ambitions d'investissements sur le marché américain, Daher avait annoncé une nouvelle opération de rachat au début du mois de février 2022 et plus précisément ce site employant alors 400 collaborateurs et à l'époque présenté comme disposant "d’un ensemble unique de compétences et de moyens pour la conception, la fabrication et l’assemblage de pièces métalliques de grandes dimensions, telles que caissons centraux de voilure, éléments de voilure et d’empennage, fuselages ou gouvernes, pour le compte de grands donneurs d’ordre américains". "Sa localisation à Stuart, dans l’Etat de Floride, sur un site historique de l’aéronautique américaine est particulièrement stratégique. Elle lui assure des installations de classe mondiale, l’intégration dans un écosystème dense de l’aéronautique et la possibilité de travailler avec les supply chains mondiales en disposant de tous les modes de transports (rail, air, mer et route)", ajoutait Daher. La finalisation de l'opération de rachat est annoncée le 5 juillet 2022.

Un coup d'arrêt à la stratégie nord-américaine de Daher ?

Pratiquement 18 mois plus tard, rien ne va plus et les accusations de fraude pleuvent. Cette affaire sera-t-elle un coup d'arrêt à la stratégie nord-américaine de Daher de se développer outre-atlantique sur l'ensemble de ses métiers ? Le groupe français y a renforcé son métier d'avionneur avec le rachat de Kodiak en 2019 tandis que ses activités de services à Mobile en Alabama et à Montréal au Québec accompagnent la montée en puissance d'Airbus.