D-fend équipe les forces américaines

A la veille de Milipol, l'entreprise D-fend a annoncé que ses solutions de lutte anti-drones viendraient équiper différentes unités de défense et de sécurité américaines. L'ambition est ainsi de pouvoir leur fournir un équipement afin de protéger des infrastructures sensibles et in fine de détecter et neutraliser des drones considérés comme malveillants, évoluant autour de sites tels que les bases aériennes.

