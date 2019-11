Cyberdéfense : "La Ruche" de Thales à Rennes

Thales vient d'inaugurer "La Ruche", son nouveau site spécialisé en cyberdéfense qui rassemble une soixantaine de collaborateurs et situé dans le périmètre Saint-Jacques-de-la-Lande, près de Rennes. "La Ruche" est le deuxième site ouvert par Thales dans le même périmètre, qui y a déjà réuni, en 2017, une centaine de collaborateurs travaillant dans les systèmes d’informations critiques et la cybersécurité des entreprises. "Pour répondre aux besoins critiques du ministère des Armées en matière de lutte contre les cybermenaces, "La Ruche" fonctionne selon des approches et des méthodes « agiles ». Elle vise à l’intégration rapide des solutions, élaborées en co-innovation, dans les équipements des forces armées", souligne Thales dont les ingénieurs "travaillent en étroit partenariat avec des start-up locales, la Direction générale de l’armement et les opérationnels, qui sont associés à chaque étape de développement des solutions". Une partie des équipes travaillant au sein de la CyberDéfense Factory du ministère des Armées sont d’ailleurs installées dans le même bâtiment que La Ruche de Thales. Plus d'infos dans notre prochain numéro du 29 novembre grâce à Olivier Constant, correspondant d'Air&Cosmos pour les régions Bretagne et Normandie.