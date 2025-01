Cyberdéfense : "Passe Ton Hack d'Abord

"Passe Ton Hack d'Abord" : le COMCYBER jamais en manque de formule

Depuis le 20 janvier et jusqu'au 7 février, plus de 7 000 élèves et étudiants participent partout en France au challenge cyberdéfense et cybersécurité "Passe Ton Hack d'Abord" organisé par le Commandement de la cyberdéfense (COMCYBER) et le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Le challenge s’adresse à tous les lycéens ainsi qu’aux étudiants de BTS et de classes préparatoires. L'exercice DefHack réalisé en octobre 2024 visait les élèves d'écoles d'Ile-de-France et de Bretagne.

Equipes de 2 à 6 élèves sur une cyberattaque d'un site pétrolier

Pendant ces trois semaines, les lycéens et étudiants, répartis en équipe de 2 à 6 élèves, doivent réaliser une quinzaine de challenges autour de la cybersécurité. Leur mission ? Prendre la place d’un groupe d’intervention cyber (GIC) français pour analyser une cyberattaque menée contre une station pétrolière d’un pays allié. Pour mener à bien cette mission, les équipes devront relever plusieurs épreuves telles que : détecter des attaques cyber de l’ennemi, les contenir, retrouver les prélèvements informatiques, déchiffrer des documents…

Une plateforme spécialement conçue et immersive

Sur une plateforme spécialement conçue et immersive, les différents challenges présenteront des cas concrets de cyberattaques dans le domaine militaire. Les élèves et étudiants participants sont invités à se mettre dans la peau d’un cybercombattant ou d’une cybercombattante. La réalisation de chaque défi proposé leur permettra d’acquérir des points supplémentaires pour se hisser en haut du classement. Objectif de l'exercice : faire naître de potentielles vocations afin de poursuivre des études et une carrière dans le domaine de la cyberdéfense.