Cybels Analytics : raccourcir la boucle temporelle

Thales a mis au point un nouvel outil pour la détection d'attaques cyber. Dénommé Cybels Analytics, celui-ci s'appuie sur l'intelligence artificielle afin d'identifier les actions nuisibles et ainsi d'alerter les entreprises en un temps raccourci en comparaison des procédures courantes. « Cybels Analytics réduit considérablement le temps de détection des attaques les plus furtives, souvent de plus de trois mois, à quelques jours. L'outil permet aussi une détection plus fine et plus exhaustive des attaques non-ciblées, avec trois fois plus de compromissions détectées », détaille l'industriel.

Thales a profité du FIC (forum international de cybersécurité) organisé à Lille pour présenter ce nouvel outil. Outre une capacité de détection accélérée des menaces cyber, la plateforme Cybels Analytics peut être configurée afin de s'adapter aux différents clients utilisateurs et aux enjeux de leurs métiers et industries. « Cette plateforme innovante combine, en un outil unique, détection en temps réel à partir de l'analyse des menaces existantes, et recherche proactive de cyberattaques avancées et inédites, en particulier grâce à l'intelligence artificielle et à des outils de visualisation graphique », explique Thales.