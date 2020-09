CS GROUP réalise une démonstration de son approche anti-drones

Démonstration.

Mercredi 9 octobre, CS Group a réalisé plusieurs démonstrations à Bretigny, mettant en scène son système anti-drones, ainsi que son C2. A cette occasion, CS GROUP avait déployé trois radars sur site, un longue portée de Saab (le G1X), un moyenne portée de Flir et un courte portée dont le constructeur n'a pas été dévoilé. L'ambition était ainsi de pouvoir suivre en temps réel la progression de drones à différentes distances. L'ensemble du système était par là même connecté au système UTM d'ASD, permettant également de faire apparaître les drones enregistrés à l'écran. Via ces démonstrations, CS GROUP souhaitait démontrer sa capacité à intégrer plusieurs systèmes ensemble et à agréger au sein d'un C2 les données issues de différents capteurs, dont celles provenant de Boreades.



Hypervision.

CS GROUP présentait par là même un système dit d'hypervision, CRIMSON, permettant de « faire remonter des informations depuis plusieurs superviseurs », nous explique l'entreprise. Et ce avant d'ajouter que l'information récupérée depuis des minis C2 et les capteurs peut être restituée en temps réel. « Crimson donne la situation tactique de ce qui se passe au sol. Nous pouvons également y connecter la troisième dimension et ainsi intégrer la position des drones amis et ennemis », complète CS GROUP.



CDAOA.

Avec ces démonstrations, CS GROUP a ainsi souhaité démontrer aux gestionnaires d'infrastructures critiques et au CDAOA, au niveau militaire, sa capacité à interconnecter différentes briques de la lutte anti-drones, en allant de la détection à la neutralisation. « La lutte anti-drones fait partie d'un système de sûreté aérienne », résume l'industriel.





Pour en savoir plus sur les initiatives de CS GROUP dans le domaine de la lutte anti-drones, rendez-vous dans le Air&Cosmos n°2701 du 11 septembre.