Croisement de Longue Marche sur la base chinoise de Wenchang

Deux lanceurs moyens

Une vue peu banale a été partagée le 26 août sur le réseau social chinois Weibo : deux lanceurs Longue Marche équipés de leur coiffe et visibles en même temps sur la base spatiale de Wenchang, sur l’île tropicale de Hainan située à l’extrême sud de la Chine.

En l’occurrence, il s’agissait d’un Longue Marche 7A et du premier exemplaire du Longue Marche 12 (dressé sur le pas de tir).

Les lanceurs, tous deux de capacité moyenne (13,5 tonnes vers l’orbite basse pour le premier et 10 tonnes de capacité pour le second), sont respectivement visibles au premier plan et à l’arrière-plan – il est d’ailleurs indiqué en lettre romaines CZ-7A Y9 (CZ pour Chang Zheng, Longue Marche) sur l’engin au premier plan.

Même pas de tir utilisé

Le Longue Marche 7A a servi le 22 août à l’envoi sur orbite géostationnaire du satellite de télécommunications ChinaSat 4A, en remplacement de ChinaSat 6B, en service depuis juillet 2007.

Le Longue Marche 12 devrait effectuer son vol inaugural d’ici la fin du mois d’octobre.

Dans les deux cas, c’est le pas de tir LC-2 de la base qui a été ou doit être utilisé.

À ce jour (21 septembre), la Chine a réussi 42 missions orbitales depuis le début de l’année 2024.