Croisement de barges SpaceX à Port Canaveral

Heigh-ho, Heigh-ho…

Ce genre d’image est en passe de devenir routinière : le 2 avril, deux barges pontées autonomes de SpaceX se sont croisées à l’entrée du port de Port Canaveral, en Floride.

Tandis que la barge « Just Read The Instructions » rapatriait l’étage B1077 du lanceur Falcon 9, utilisé (pour la quatrième fois) le 29 mars lors de la 79e mission dédiée au déploiement de la constellation Starlink pour l’internet global, la barge « A Shortfall of Gravitas » partait à son tour se positionner en mer.

Cinq jours plus tard, elle allait réceptionner l’étage B1076, mis en œuvre depuis la base militaire de Cape Canaveral (pour la quatrième fois également), et affecté à la mise à poste du satellite géostationnaire de télécommunications Intelsat 40e.

Hiatus inhabituel

Ce lancement était le 23e de l’année pour SpaceX, et le 17e effectué depuis la Floride.

Un hiatus auquel nous n’étions plus habitués s’est depuis produit (notamment pour raisons météo), la prochaine mission d’un Falcon 9 étant désormais attendue pour le 15 avril.

Il s’agira la mission « sherpa » Transporter 7 embarquant 51 charges utiles, dont deux nanosatellites français : BRO 9 d’Unseenlabs et InspireSat 7 du Latmos (voir notre article en ligne du 11 avril).