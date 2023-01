Croatia Airlines : location de 6 nouveaux Airbus A220

Croatia Airlines loue six Airbus A220 à Air Lease Corporation

La compagnie nationale croate, basée à l’aéroport de Zagreb-Franjo Tudjman, et Air Lease Corporation ont annoncé le 16 janvier 2023 des contrats de location à long terme pour six nouveaux Airbus A220 avec Croatia Airlines, dont quatre A220-300 et deux A220-100. La livraison des appareils à Croatia Airlines est prévue entre 2024 et 2025, à partir du carnet de commandes d'ALC auprès d'Airbus.

Croatia avait déjà finalisé en novembre 2022 l’acquisition directement chez Airbus de six A220-300, la plus grande version du monocouloir conçu au Canada."Nous sommes heureux d'annoncer ce placement en location pour six nouveaux avions Airbus A220 avec Croatia Airlines", a déclaré Steven F. Udvar-Házy, président exécutif d'Air Lease Corporation. "ALC se réjouit de la réussite de sa relation à long terme avec Croatia Airlines, alors que la compagnie aérienne modernise et élargit sa flotte avec les jets les plus récents et les plus économes en carburant."

Star Alliance : remplaçement de sa flotte

La compagnie Star Alliance prévoit de remplacer tous ses avions actuels par une flotte monotype d’ici 202. Actuellement, elle exploite six avions De Havilland Dash-8 Q400 pouvant accueillir 76 passagers, cinq A319 de 144 places et deux A320 de 174 sièges. « Cela garantira que les vols que Croatia Airlines propose à ses passagers sont plus agréables et d’une qualité nettement meilleure. Cela rendra également les opérations commerciales du transporteur de drapeau de la Croatie beaucoup plus économiques et durables », déclarait alors Jasmin Bajić, CEO et président du conseil d’administration de Croatia Airlines.Trois autres A220 doivent encore être loués, portant sa flotte à 15 appareils d’ici 2026.