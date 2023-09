Critiques explosives à l'égard de Boeing et Lockheed Martin : L'aviation américaine selon Trump

Donald Trump fustige les choix de Boeing : moderniser le 757 aurait été préférable!

L'ancien président américain, Donald Trump, a fait des vagues en exprimant des critiques cinglantes envers le géant de l'aéronautique, Boeing. Dans un message retentissant publié sur son tout nouveau réseau social, Truth Social, Trump a qualifié Boeing de "Boeing à la maintenance défectueuse", remettant en question la décision de la société de prolonger la vie du programme 737 MAX. Le magnat de l'immobilier a vivement désapprouvé le choix de Boeing de continuer à développer le "737 peu attrayant, gros et lent" pour créer un avion plus grand. Au lieu de cela, il a insisté sur la modernisation du "rapide, magnifique et élégant 757", allant jusqu'à le comparer à une "Mante religieuse". Ces remarques acerbes surviennent à la suite des récents accidents tragiques impliquant le 737 MAX, soulevant des questions pressantes sur la sécurité et la pertinence de ce modèle.

Donald Trump n'a pas limité ses critiques à Boeing, il a également sévèrement réprimandé Lockheed Martin et son avion de chasse F-35. La critique est intervenue après qu'un pilote se soit éjecté d'un F-35 en Caroline du Sud le 17 septembre 2023, laissant l'avion s'écraser. Trump a vivement dénoncé le choix de l'US Air Force d'opter pour un avion de chasse monomoteur. Il a souligné le manque de redondance que cela entraîne et a remis en question la fiabilité de cette conception. L'incident a également mis en lumière les lacunes des recherches pour retrouver l'avion égaré, suscitant des débats sur les protocoles de localisation d'urgence.

La préférence Boeing 757 selon Trump

Le Boeing 757-200 de Donald Trump, immatriculé N757AF, est récemment sorti de l'ombre. Cet avion privé a été repéré pour la dernière fois en vol le 20 septembre 2023, suscitant de nombreuses spéculations sur son utilisation actuelle. Le 757 est décrit par Trump comme étant "rapide, magnifique et élégant", une affirmation qui contraste nettement avec son avis sur le 737 MAX. "C'est l'avion préféré des pilotes commerciaux. S'ils m'avaient écouté, il y a des années, ils n'auraient pas eu le désastre connu sous le nom de 737 MAX"

Le président avait déjà exprimé ses réserves à l'égard de ce modèle dans une série de tweets en 2019, où il proposait de le réparer et de lui donner un nouveau nom.

Confrontation de Trump avec les géants de l'industrie aéronautique

Les commentaires incendiaires de Donald Trump remettent en question des choix de conception, de maintenance et de sécurité dans l'industrie aéronautique, tant pour les avions commerciaux que militaires. La question de savoir si Trump avait raison sur tous ces points reste ouverte, et si sa voix reste influente dans le secteur de l'aviation.