Crash d'un jet d'affaires sur une autoroute en Floride

Double extinction moteurs : un cas très rare

Confronté à une double extinction moteurs, l'équipage d'un jet d'affaires Bombardier Challenger 604 qui devait initialement atterrir sur l'aéroport de Naples en Floride aux Etats-Unis a été contraint à réaliser un atterrissage d'urgence sur une portion de l'autoroute I-75, rapporte le site AirLive. Cet atterrissage d'urgence a été effectué à 3 miles (4,8 km) de la piste de l'aéroport. Les cas de double extinction moteurs sont rares.

Deux victimes dans le crash du Bombardier Challenger 604

En atterrissant sur la portion d'autoroute, le Bombardier Challenger 604 a malheureusement heurté une voiture. Le choc a entraîné le déclenchement d'un incendie, détruisant l'avion et fait deux victimes. Les autorités n'étaient pas en mesure de préciser si les victimes étaient à bord de l'avion ou de la voiture.

Cinq personnes à bord de l'avion

Cinq personnes se trouvaient à bord de l'avion, immatriculé N823KD et sorti de chaîne en 2004. Trois personnes ont réussi à survivre à ce crash. La FAA et le NTSB ont lancé une enquête pour déterminer les causes de cet accident et notamment l'origine de cette double extinction moteurs.