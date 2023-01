Crash aérien : un ATR 72-500 de Yeti Airlines s'écrase en approche

72 personnes à bord de l'ATR 72-500 de Yeti Airlines

L'ATR 72-500 de Yeti Airlines qui s'est écrasé ce 15 décembre lors de sa phase d'approche finale sur l'aéroport de Pokhara au Népal comptait 72 passagers et membres d'équipage à son bord. La catastrophe semble avoir fait 72 victimes. L'appareil a été complètement détruit par l'impact.

Crash : des circonstances à déterminer

Une vidéo publiée sur Twitter par Tejshree Purandare @tejshreethought et reprise par le compte Twitter @airplusnews "Terrible vidéo du crash d’un ATR72 de Yéti Airlines ce matin au Népal" montre une météo favorable et un appareil qui progressivement bascule vers la gauche avant de décrocher. L'enquête permettra de déterminer les circonstances de ce drame. Yéti Airlines comptait six ATR 72-500 en flotte avec une capacité de 70 sièges. L'image de cette vidéo semble rappeler celle qui avait été publiée lors de l'accident d'un ATR 72-600 de TransAsia à Taïwan en 2015. L'enquête avait démontrée que l'un des pilotes avait coupé, par erreur, le seul moteur encore en marche après que l'autre soit tombé en panne.

Mobilisation du BEA

L'ATR 72 de TransAsia était également en phase d'atterrissage mais avec des conditions météo très dégradées à cause d'un typhon. "Les spécialistes ATR sont pleinement engagés pour soutenir l’enquête en cours et le client", indique le constructeur franco-italien. De son côté, le BEA ou Bureau d'Enquêtes et d'Analyses sera partie prenante à l'enquête ainsi que le motoriste Pratt & Whitney Canada. De son côté, la tour de contrôle de l'aéroport de Pokhara devrait d'ores et déjà être en mesure d'indiquer si l'équipage a eu le temps d'émettre un "Mayday".