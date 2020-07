Coronavirus : les nouveaux outils pour la filière MRO

Chariot contre covid-19

Barfield Inc., la filiale américaine d'Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M), va désormais distribuer le chariot électrostatique de On Target Spray Systems, pour aider à prévenir la propagation du covid-19. La technologie de pulvérisation de ce chariot électrostatique 3D est trois fois plus rapide que celle utilisant la formation de buée et offre une couverture de protection uniforme sur toutes les surfaces. La désinfection est devenue la norme et les contraintes sanitaires obligent les entreprises à rivaliser d'imagination pour préserver la santé de tous. La filière MRO y compris.

Désinfecter les cabines d'avion

Le chariot électrostatique de On Target Spray Systems est livré avec un chariot à roulettes et un enrouleur autour d'une technologie brevetée conçue pour faire gagner du temps aux clients et réduire les coûts, souligne AFI KLM E&M qui poursuit : "le chariot est construit aux États-Unis pour les travaux lourds et difficiles et dispose de compresseurs d'air robustes conçus pour désinfecter l'intérieur et l'extérieur des cabines d’avion".

De l'agriculture à l'avion

« Nous sommes ravis de nous associer à On Target Spray Systems dans le cadre de notre stratégie de création de solutions pour nos clients. La pandémie de COVID-19 a changé notre mode de vie et le pulvérisateur électrostatique est là pour assurer la tranquillité d'esprit partout où nous allons », explique Hervé Page, président de Barfield. Pour On Target, la pandémie de coronavirus ouvre des débouchés à peine imaginables il y a encore cinq mois. La société américaine s'est en effet spécialisée dans la technologie de pulvérisation électrostatique pour l'agriculture.